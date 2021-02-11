東京奧運直擊｜何詩蓓200米自破亞洲紀錄奪銀 寫港泳壇歷史 港累積1金1銀 (09:49)

23歲的何詩蓓第二度征奧，昨早在200米自由泳準決賽做出1分55.16秒，挾總成績次席游進決賽。她今早乘勇排在第5線衝牌，硬撼身旁的澳洲隊新科400米自由泳冠軍迪米絲，亦有美國隊的莉迪姬等頂級泳手。第5線起步的何詩蓓起步稍慢，首50米排第3名，其後與第6的國手楊浚瑄及第7線的加拿大選手奧莉絲克叮噹馬頭，100米領前世界紀錄時間分段，率先以55.10秒轉池，並一直保持至150米，但最後50米遭澳洲隊的迪米絲趕過，最終游出1分53.92秒神勇奪次名，時間較個人保持的香港紀錄1分54.89秒快0.97秒，以及楊浚瑄的亞洲紀錄快0.65秒，比起迪米絲今次的奧運紀錄則僅慢0.42秒，相距意籍名將柏歷堅妮2009年創下的世界紀錄則是0.94秒，屬歷史第7快。何詩蓓亦成為史上第5名泳手能游入1分54秒內，她5年前於里約熱內盧奧運，游進此項準決賽已打破港隊泳手最佳。

何詩蓓在港土生土長，父親為愛爾蘭，母親則是港人。她在小學時已屢破學界紀錄，在港中學畢業後負笈美國密歇根大學，成績更是突飛猛將，現時保持5項長池個人項目香港紀錄，亦曾於2019年世界賽獲第4名，寫港飛魚最佳。

她今屆出征東京前，訂下以200米自由泳及100米自由泳決賽為目標，昨日表示在選手村看直播，見證劍擊港將張家朗前晚奪金，因港人的熱情而得到動力，如今她已超額達成首個目標，晚上亦將出戰100米自由泳初賽。

相關報道：東京奧運直擊｜何詩蓓歷史性奪銀感觸眼紅 感謝港人支持 盼鼓舞後輩

其他直擊報道

東京奧運直擊｜杜凱琹追平港隊女單最佳戰績 今早鬥中國一姐陳夢爭4強

東京奧運直擊｜何甄陶100米自由泳名列34 首登奧運即破PB笑逐顏開

東京奧運直擊｜金牌劍神張家朗認怕羞 難習慣港人目光 只盼勿忘打劍初心

東奧直擊圖輯｜奪金後未停步 港隊女劍客接力出戰團體賽

東京奧運相關報道

東京奧運｜水谷隼代言咖喱賣斷市 下周乒乓男團勢成生涯終章

東京奧運︱「舉重女神」郭婞淳為中華台北金牌開齋 百慕達藉女子三項鐵人奪歷史首金