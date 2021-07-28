東京奧運｜水谷隼代言咖喱賣斷市 下周乒乓男團勢成生涯終章 (01:22)

水谷隼自2013年起獲飲食品牌Freiden贊助，本身亦是國內知名咖喱愛好者，於是2015年合作推出「水谷隼咖喱」即食材料包。在水谷上屆奧運奪男單銅牌時，商品銷量亦明顯提升。32歲的水谷隼，在15年前成為全日本冠軍而成名，並認識當時只得4歲的伊藤美誠，結成玩伴。水谷曾分別於2010及14年贏得乒乓世巡總決賽男單冠軍，但近年受眼疾影響，只為今次混雙而押後退役計劃，下周展開的男團比賽，料是其最後一戰。

在混雙決賽後，水谷隼表示日本隊有力長遠克服中國隊：「這次我們能打破這幅高牆，那麼將來我們也能越走越高。」惟大量中國球迷在賽後，於他與伊藤的社交專頁留言謾罵，包括指出二人衣着與場地接近，以及開球前吹球小動作等，影響了中國組合的發揮。

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