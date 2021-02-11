東京奧運直擊｜何甄陶100米自由泳名列34  首登奧運即破PB笑逐顏開 (19:08)

24歲回流港將何甄陶今晚首於東京奧運亮相，排在100米自由泳第4組第5線，他在小組以49.49秒居首，較卓銘浩保持的香港紀錄慢0.34秒，但掂池看到計時牌上成績，為將個人最佳大幅推前0.48秒興奮莫名，最終在70人中名列34。儘管未能晉級，他依然滿意表現：「第一次奧運，感覺很興奮，特別是在最大舞台做出最快時間，特別令人享受其中。」

他於6月游出男子50米自由泳香港紀錄，藉此成為首個以A標時間直入奧運的港將，並因同於100米自由泳達B標，為港再添一張入場券。他將休戰至周五，再出戰主項50米自由泳初賽，表明要藉強手對碰，打破自己保持的21.97秒香港紀錄。

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢東京直擊

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