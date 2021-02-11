東京奧運直擊｜港隊女子重劍初戰團體賽第7名畢業 張家朗成眾將學習目標 (16:05)

相關報道：東京奧運直擊｜江旻憓團體8強領軍 不敵中國隊跌入名次賽

江旻憓領佘繕妡、連翊希在女重團體賽8強止步後，隨即轉戰第5至8名的名次賽；另一奧運新丁朱嘉望首獲派上陣，個人取得7分，但港隊最終以31：42不敵美國隊。

港隊其後與俄羅斯奧委會爭奪第7名，首段一度落後，主將江旻憓於第6局追近至15：16，這名港隊一姐第9局再次上陣，連取5分追平25：25。港隊最終以28：27反勝俄羅斯奧委會，以第7名完成首個奧運女重團體賽之旅。

4名女將完成今屆所有比賽任務後，心情相當輕鬆。江旻憓表示，努力向昨晚為港奪金的張家朗學習，「回去反省做得不好地方」，又以對方自勉：「繼續努力，希望像他一樣，用好消息團結大家。」佘繕妡亦稱要反省，承認今日打得太小心，希望學習張家朗般放開去打。

江旻憓笑稱，教練Tavi在最後一場名次賽前，拒絕給予戰術，著大家盡情發揮。佘繕妡、連翊希和朱嘉望均表示，今仗不太緊張，只想盡情享受奧運舞台。女重港隊已完成東奧所有賽事，接下來將備戰全運，但佘繕妡完成個人首次奧運之旅後，將返回美國繼續大學課程，未能參與全運。

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢東京直擊

回顧張家朗東京奧運奪金之路

決賽：張家朗決賽碎意劍手衛冕夢 奪金為港開齋兼寫劍壇新一頁

4強：張家朗刺走捷克劍手 闖決賽坐銀望金 港相隔9年再添牌

8強：家朗歷史性闖4強 總教練讚成長超預期 師兄張小倫歡呼聲震劍館

8強：東京奧運直擊︱劍神張家朗連取6分驚險反勝 首闖4強再創港隊歷史

16強：東京奧運直擊︱劍神張家朗大勝世界一哥 創歷史闖花劍8強 蔡俊彥惜敗出局

32強：東京奧運直擊｜偕蔡俊彥齊闖男花16強平最佳 張家朗轉戰世界一哥爭晉級

其他直擊報道

東奧7‧27快訊︱何詩蓓200自次名首闖決賽 杜凱琹女單乒乓晉16強

東京奧運直擊｜何詩蓓200自次名首闖決賽 獲張家朗奪金振士氣 明早為港衝牌

東奧直擊圖輯｜落後、堅持、反勝到封王 回顧劍神張家朗奪金之路