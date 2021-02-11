東京奧運直擊｜金牌劍神張家朗認怕羞 難習慣港人目光 只盼勿忘打劍初心 (14:53)

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港產「劍神」張家朗昨夜在幕張展覽館，勇挫衛冕的意大利隊劍手，稱霸男子花劍個人賽，成為香港史上第二名奧運冠軍。連串訪問加上藥檢過後，他接近凌晨時分才回到選手村，但疲憊感與發夢一般的心情，令他徹夜未眠，雙眼看起來亦紅腫。從亞洲躍升奧運頒獎台，他沒有了昨晚在劍道上的霸氣，重拾平日場外輕鬆平靜的情緒，眼見多間電視台趕到架起鏡頭，卻不自覺地展示了往昔的小動作，緊張得搓揉手掌。

家朗透露奪金後只致電回家，與父母閒聊數句，平靜如昔。然而奧運金牌的威力席捲香港，他的社交網追蹤者在一晚內倍增，各個品牌亦紛紛提出贊助。一向慢熱的他今午才轉發限時動態答謝支持，笑說還未懂應對公眾壓力：「肯定會不習慣，我很怕羞的。近期忙於比賽很少上社交網，朋友對我說有一些公司提起我，表示願意贊助，又有很不錯的獎金，但我沒有想太多，只希望自己勿因奪金後就放鬆，要謹記打劍的初心，繼續努力去追夢。」離開電視台直播鏡頭，家朗放鬆表情繼續訪問，笑說大戰過後想吃最愛的牛角包，選手村雖有供應，味道卻不合心意。想吃心愛美食，或者要待下周日戰畢團體賽。個人世界排名將重返前五的他，表示休息一天之後，就要放下個人身分為團隊而戰：「我從不去想世界排名，因為前16其實能力都差不多，分別只在於臨場發揮。現在要為團體賽部署，亦要提醒自己勿因個人賽的成績，就放輕了團體賽的責任。」

回顧張家朗東京奧運奪金之路

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