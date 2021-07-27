東京奧運直擊｜江旻憓團體8強領軍  不敵中國隊跌入名次賽 (11:45)

張家朗昨晚在幕張展覽館摘走個人賽最後一面金牌，3天團體賽今早隨即在同一場館展開。女子重劍隊派出主力江旻憓、佘繕妡及連翊希，在首圈8強出戰有個人賽冠軍孫一文坐鎮的中國隊。打頭陣的前世青冠軍佘繕妡硬碰孫一文，防守至0：1完成第一局。江旻憓緊接上陣以一局4：3扳平，但連翊希面對朱明葉以6：9被拉開比數。

佘繕妡其後出戰林聲，以單局5：2再為港隊扳平總分11：11，惜連翊希轉戰孫一文以3：14慘負，此時港隊已落後至14：25，最終守尾門的江旻憓力追一局7：6，但世界排名15位的港隊仍以總分32：44敗陣，跌入5至8名排名賽。

女子重劍隊已完成今屆東奧征途，以江旻憓在個人賽闖8強，創下港女劍手最佳，首征奧運的佘繕妡的連翊希同在個人賽首圈64強止步，她們將與候補劍手朱嘉望直飛中國隔離，準備9月中在陝西舉行的全運會。

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢東京直擊

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