東奧7‧27快訊︱日乒男單盡墨 張本智和16強出局 中國女足2：8慘負荷蘭（不斷更新） (23:30)

乒乓球項目晚上爆冷不斷，其中18歲日本隊新星張本智和昨在16強激戰7局下，爆冷以3：4不敵斯洛文尼亞隊球手約積，後者明午8強鬥中華台北球手林昀儒。4戰奧運的德國40歲老將波爾，以1：4不敵韓國好手鄭榮植。另一德將奧查洛夫4：1擊退丹羽孝希，則令日本隊在男單盡墨。

女子足球今演最後一輪分組賽。日本女足在E組勝智利隊1：0後3戰得4分，以小組第3出線8強，英國隊和加拿大隊則以首、次名晉級。F組中國隊則以2：8慘負榜首荷蘭隊後以1分包尾，同組巴西隊以1：0小勝贊比亞隊後，與「橙軍」同得7分但以次名出線。至於G組3支出線球隊依次是瑞典隊、美國隊及澳洲隊。

21：30

美國隊未能衛冕體操女子團體金牌，在上屆4金得主比拉絲傷出後，代替她的捷莉絲於自由操失誤，僅得全日24名選手最低的11.700分。美國隊總分只得166.096分，較金牌得主俄羅斯奧委會（ROC）少近3.5分。自1991年前蘇聯解體後，俄軍從未贏得奧運女團金牌，今次是該隊首次在團體賽封后。然而今屆因禁藥問題以ROC身分征奧，未能正式以「俄羅斯隊」之名成為奧運女團冠軍。

英國隊以164.096分摘銅，東道主日本隊排第5，而賽前以獎牌為目標的中國隊，於跳馬及自由操失利，最終只得第7。

20：20

乒乓球男單16強，18歲日本新星張本智和激戰7局下，爆冷以3：4不敵斯洛文尼亞隊球手約積，後者明午8強鬥中華台北球手林昀儒。另一日將丹羽孝希亦以局數1：4不敵德國隊的奧查洛夫出局。至於4戰奧運的德國40歲老將波爾，則以1：4不敵韓國好手鄭榮植，16強止步。

20：10

美國體操女王、上屆奧運4金得主比拉絲（Simone Biles）今晚領軍出戰女子團體賽，在首項跳馬壓軸上陣，沿用難度為5.8分的動作，但落地失誤，最終只獲承認為5.0難度，只得13.766分，更疑似受傷，一度離場包紮右腳。她其後未為次項高低槓熱身，隨後更宣布不會出戰餘下項目。不過，根據NBC評述引述消息指，比拉絲並非因傷退賽，而是「心理因素」，未知會否影響她之後出戰女子全能及單項賽事。

在比拉絲跳馬失分，以及由後備的捷莉絲（Jordan Chiles）出戰高低槓下，美國隊戰畢首兩輪，總成績落後於俄羅斯奧委會（ROC），衛冕勢危。

17：00

中華台北隊舉重名將郭婞淳，在東京奧運女子59公斤級舉重，最終在抓舉成績103公斤、挺舉133公斤，總成績236公斤，3項都破奧運紀錄下贏得金牌，亦是中華台北今屆奧運首面金牌。這名27歲阿美族選手，是2016年里約奧運女子58公斤級舉重銅牌得主。

15：00

位於北大西洋的百慕達隊在東京奧運第4日賽事，今早在女子三項鐵人憑33歲的杜芙（Flora Duffy），以1小時55分36秒成績率先衝過終點勇奪金牌，成為百慕達隊史上首位奧運金牌得主，成績亦比銀牌的英國隊選手泰萊布朗快足足一分鐘。

14：15

香港羽毛球女單代表張雁宜展開征途，於分組賽J組對以色列的對手先贏21：12，次局轉場後，在順風環境下輸15：21，最終要到決勝局，以21：16取得首捷。

另外，混雙代表鄧俊文/謝影雪明早出戰8強，抽籤後確認將對上英國隊組合艾歷士/娜拉史密夫（Marcus Ellis／Laurem Smith）。鄧謝配在過去對賽中以3勝1負佔優。

13：20

奧運網球女單再吹冷風，繼「一姐」巴迪爆冷首圈出局後，代表東道主日本的「網壇」二姐大坂直美今早在16強失誤頻頻，以1：6及4：6直落兩盤不敵捷克球手禾祖素娃（Marketa Vondrousova），僅出戰3場賽事後就結束今屆奧運征途。

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13：00

香港女子重劍隊在團體賽8強止步後，隨即轉戰第5至8名的名次賽，朱嘉望首獲派上陣取7分，但4將再以31：42不敵美國隊。港隊緊接將於下午1時30分出戰最後一場，與俄羅斯奧委會爭第7名。

主將江旻憓賽後表示，要努力向昨晚為港奪金的張家朗學習，「回去反省做得不好地方」。她又指，8強對手中國隊表現成熟，每人都清晰場上要做的工作，會好好向對方學習：「我自己是可以再打得放點，表現是有點緊，要再勇敢點。絕招亦練得唔夠好，令到在大賽有較多失誤。」隊友佘繕妡亦稱要反省，承認今日打得太小心，也稱希望往後比賽可像張家朗的表現放開去打。

12：15

奧運首次出現的射擊混合團體賽，中國隊35歲老將龐偉帶領姜冉馨在混合團體10米氣手槍決賽中，後上以16：14擊敗俄羅斯奧委會的組合，為中國取得今屆奧運第7面金牌。龐偉在4屆奧運累積2金2銅。

女排方面，衛冕的中國隊在B組分組賽第二場以27：29、22：25及21：25，直落3局不敵美國隊，連輸兩場兼一局不勝。美國兩戰全勝兼不失一局，暫排小組榜首。中國隊分組賽餘下對手為俄羅斯奧委會、意大利隊及阿根廷隊，A、B組頭4名將晉身8強。

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12：00

澳洲游泳新星的20歲女子泳手麥姬安（Kaylee McKeown）在女子100米背泳，以破奧運紀錄的57.47秒贏得金牌，僅與上月創下的世界紀錄擦身而過。這亦是她今屆奧運第二金，她早前為澳洲隊4x100米自由泳接力奪金。

11：35

香港劍擊隊昨晚（26日）有張家朗在東京奧運歷史性奪金，今日由女子重劍隊接力在團體賽再衝獎牌，惟在個人賽8強人馬江旻憓帶領佘繕妡及連翊希下，在首圈8強以32：44不敵世界排名第一及有個人賽得主金牌孫一文的中國隊，無緣4強衝牌，跌入名次賽。

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11：00

港乒「一姐」杜凱琹日前出戰乒乓混雙8強止步後，休息一天今早出戰女單乒乓第3圈，面對韓國選手申裕斌，以12：10、11：5先取首兩局，雖及後連失兩局被扳平，杜凱琹即時調整，再取兩局11：4、11：6，總比數贏4：2，晉身女單16強，將於今晚6時30分迎戰荷蘭球手伊蘭（Eerland Britt）爭8強。

10：30

港隊「混血飛魚」何詩蓓，今早（27日）於東京奧運再寫游泳隊歷史，在女子200米自由泳準決賽，以1分55.16秒躋身決賽，明早在這強項為港衝擊獎牌。

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