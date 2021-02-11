東奧7‧27快訊︱女子重劍隊轉戰團體名次賽 杜凱琹女單乒乓晉16強（不斷更新） (13:10)

香港女子女子重劍隊在團體賽8強止步後，隨即轉戰第5至8名的名次賽再不以31：42不敵美國隊，港將朱嘉望獲派上陣。將於下午1時30分再戰與俄羅斯奧委會爭第7名。

主將江旻憓賽後表示，要努力向昨晚為港奪金的張家朗學習，「回去反省做得不好地方」。她又指，8強對手中國隊表現成熟，每人均清晰場上要做的工作，會好好向對方學習：「我自己是可以再打得放點，表現是有點緊，要再勇敢點。絕招亦練得唔夠好，令到在這些大賽有較多失誤。」隊友佘繕妡亦稱要反省，希望可像張家朗的表現，在往後比賽都要放開點打：「剛才打得太小心了。」

12：15

奧運首次出現的射擊混合團體賽，中國隊35歲老將龐偉帶領姜冉馨在混合團體10米氣手槍決賽中，後上以16：14擊敗俄羅斯奧委會的組合，為中國取得今屆奧運第7面金牌。龐偉在4屆奧運累積2金2銅。

女排方面，衛冕的中國隊在B組分組賽第二場以27：29、22：25及21：25，直落3局不敵美國隊，連輸兩場兼一局不勝。美國兩戰全勝兼不失一局，暫排小組榜首。中國隊分組賽餘下對手為俄羅斯奧委會、意大利隊及阿根廷隊，A、B組頭4名將晉身8強。

12：00

澳洲泳壇新星的20歲女子泳手麥姬安（Kaylee McKeown）在女子100米背泳，以破奧運紀錄的57.47秒贏得金牌，亦是她今屆奧運第二金，她早前為澳洲隊4x100米自由泳接力奪金。

11：35

香港劍擊隊昨晚（26日）有張家朗在東京奧運歷史性奪金，今日由女子重劍隊接力在團體賽再衝獎牌，惟在個人賽8強人馬江旻憓帶領佘繕妡及連翊希下，在首圈8強以32：44不敵世界排名第一及有個人賽得主金牌孫一文的中國隊，無緣4強衝牌，跌入名次賽。

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11：00

「港乒一姐」杜凱琹日前出戰乒乓混雙8強止步後，休息一天今早出戰女單乒乓球第3圈，面對韓國選手申裕斌，以12：10、11：5先取首兩局，雖及後連失兩局被扳平，不過杜凱琹即時調整，再取兩局11：4、11：6，總比數贏4：2，晉身女單16強，將於今晚6時30分迎戰荷蘭球手Eerland Britt爭8強。

10：30

港隊「混血飛魚」何詩蓓，今早（27日）於東京奧運再寫泳壇歷史，在女子200米自由泳準決賽，以1分55.16秒躋身決賽，明早在這強項為港衝擊獎牌。

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