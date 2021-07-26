東京奧運直擊｜張家朗奪金感言  盼年輕人堅持勿輕言放棄 (22:19)

24歲的張家朗今日連挫世界一哥與衛冕劍手，最終摘下香港劍壇史上首面奧運金牌。他領獎時發生小插曲，金牌吉祥物誤被奪銀的意大利隊劍手丹尼爾格羅素（Daniele Garozzo）拿走，但眼見對手似乎心情未平伏，走進採訪區時亦一直未敢向對方取回。自中四輟學離開林大輝中學全職投身訓練，他多年努力終獲回報，期望藉此鼓勵年輕一代勿輕言放棄：「香港劍隊由以往追逐亞洲水平，到如今可以去到世界舞台，希望可藉此鼓勵他們想遠一點，放眼世界。想贏奧運冠軍當然難，但只要努力不放棄就可以做到。」

他又透露爸爸昨日生日，但專心備戰幾乎忘卻大日子，亦只簡單說一聲生日快樂。不過，出身體育世家的他感激家人一直體諒：「有時練得不好，我會對他們發脾氣，但他們總是耐心開解我；亦是多謝一班隊友，在賽場或是在香港訓練，都為我叫到聲沙，希望團體賽可以一齊奪牌，這比個人金牌更開心。」有傳媒問及這是香港回歸後首面金牌，他稱在個人賽只專注自己，未有想太多。

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢東京直擊

回顧張家朗奪金過程

決賽：張家朗決賽碎意劍手衛冕夢 奪金為港開齋兼寫劍壇新一頁

4強：張家朗刺走捷克劍手 闖決賽坐銀望金 港相隔9年再添牌

8強：家朗歷史性闖4強 總教練讚成長超預期 師兄張小倫歡呼聲震劍館

8強：東京奧運直擊︱劍神張家朗連取6分驚險反勝 首闖4強再創港隊歷史

16強：東京奧運直擊︱劍神張家朗大勝世界一哥 創歷史闖花劍8強 蔡俊彥惜敗出局

32強：東京奧運直擊｜偕蔡俊彥齊闖男花16強平最佳 張家朗轉戰世界一哥爭晉級

其他直擊報道

東京奧運直擊丨何詩蓓200自初賽力壓世績保持者 連續兩屆游入準決賽

東京奧運直擊｜鄧謝配生死戰挫德組合 D組次名闖混雙8強

東京奧運直擊｜居日港人當義工撐港隊 疫下網上培訓 圓夢為飛魚打氣

東京奧運相關報道

東奧7‧26快訊

東京奧運丨13年等待 昔日跳水神童變老將 戴利4戰奧運首奪跳水金牌

東京奧運丨堀米雄斗在出生地奪滑板首金 盼成績爭取日本建更多滑板公園