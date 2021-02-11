東京奧運直擊｜張家朗奪港劍壇首金  嘆完全不敢相信  教練讚早具大將之風 (21:15)

第二度征奧的張家朗接連越級挑戰強手，不但在16強勇退世界第一的意大利劍手，在決賽亦擊敗衛冕的另一意大利隊強手。他奠勝一贏與教練Greg相擁，賽後頻呼難以置信：「多謝大家，賽前我為專注比賽，很少上社交網，但收到很多朋友的打氣說話，到這一刻亦完全不敢相信。近一年有很多高低起伏，但只想盡力打好每一劍。」

來港近3年的Greg亦笑說unbelievable，但從徒弟表現早知他非池中物：「從健身室到訓練場再到比賽，他做好所有細節。我相信他能做到，他亦相信自己，才能成就這一天。」不過他笑說，只讓他享受當一晚奧運冠軍，之後就要備戰下周日的團體賽：「我們不會去想第二金，只會專業備戰首仗對手，思考如何取下每仗的45分。」

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢東京直擊

回顧張家朗奪金過程

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