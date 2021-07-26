東京奧運直擊｜劍神張家朗奪金 港相隔25年揚威奧運 (20:27)

24歲的張家朗第二次征戰奧運，即登上男子花劍個人賽決賽劍道。他在16強爆冷大勝世界一哥霍高尼（Alessio Foconi），決賽遇上其同胞兼上屆冠軍丹尼爾格羅素（Daniele Garozzo）。家朗在過去兩度對賽均敗北，對上一次是2017年世界盃分站以12：15見負。這次在最高舞台對碰，家朗落後3劍後再展無畏精神，多次搶先進攻得分反超前6：4。此時二人一次埋身戰時，對手觸傷右大腿，要在場邊接受治療。賽事暫停兩分鐘後重開，家朗乘勢搶攻拉開比數至10：6，被追近至10：9時，獲港隊教練團與戰友連聲打氣，最終頂住壓力以15：11取勝。

世界排名19位的他越級擊敗多名強敵，刺下港劍壇首面奧運金牌，超額完成個人賽。他的衝牌任務尚未完成，將在下周日伙張小倫、蔡俊彥及吳諾弘，合力出戰男子花劍團體賽，在8強起再求創歷史。

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