東京奧運丨13年等待 昔日跳水神童變老將 戴利4戰奧運首奪跳水金牌 (18:12)

戴利在2008年北京奧運以年僅14歲之齡參賽，如今已變成27歲的「老將」，今日伙拍23歲的李爾，首三跳與中國隊叮噹馬頭，直至第4跳曹緣/陳艾森失手只得73.44分，反觀戴利/李爾則選擇難度3.6的向後翻騰三周半跳出93.96分，領先5.22分反超上榜首。到最後第6跳，戴利/李爾在難度3.7分一跳取得101.01高分，雖曹緣/陳艾森之後跳出更高分的101.52分，戴利/李爾仍守住優勢，最終以總分471.81分贏得金牌，曹緣/陳艾森以1.23分之差，以470.58分屈居銀牌。

戴利在過去3屆奧運，在主場的2012年倫敦奧運個人10米高台，以及2016年里約奧運雙人10米高台均獲銅牌。經過征戰13年，由14歲到27歲，如今終於贏得奧運金牌，戴利與後輩李爾在頒獎台上不禁熱淚盈眶。戴利賽後說：「老實說，我還是不敢相信現在發生的事，當宣布我是奧運金牌得主時，我立即迷失像小孩般地哭了。」他下周五（6日）將再戰男子個人10米高台。

戴利於2013年公開承認是同性戀者，4年後與年長20歲的美國導演Dustin Lance Black結婚，2018年6月底透過代母繁殖誕下兒子Robert Ray Black-Daley，近年他在訪問曾暗示今屆很可能是他最後一屆奧運，希望贏得金牌送給愛兒禮物。

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