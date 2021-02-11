東京奧運直擊丨何詩蓓200自初賽力壓世績保持者 連續兩屆游入準決賽 (18:50)

何詩蓓在初賽排在第5線，兩旁分別是世界紀錄保持者、意大利隊名將比歷堅妮（Federica Pellegrini），以及捷克隊泳手施曼洛娃（Barbora Seemanova）。何詩蓓首100米保持在小組第2位，在150米率先轉身，最終以1分56.48秒次名觸池，較施曼洛娃僅慢0.10秒，亦較自己的香港紀錄慢1.59秒。何詩蓓最終在4組共24名泳手中排第8，輕鬆游入準決賽；同組第3的比歷堅妮，以總成績第15名驚險晉級。

何詩蓓在上屆奧運同樣游入女子200米自由泳準決賽，成為游泳港隊第一人，如今連續兩屆在此主項躋身準決賽，明早9時30分爭入決賽。

見證港將英姿，關注中外星將，《明報》記者楊柏賢與鄭嘉慧帶你直擊東京奧運。

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