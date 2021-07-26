東京奧運直擊｜張家朗刺走捷克劍手 闖決賽坐銀望金 港相隔9年再添牌 (18:39)

24歲的張家朗在16強及8強連退兩名強敵後，於4強遇上年長3歲的捷克隊劍手曹賓尼治（Alexander Choupenitch）。左手握劍的張家朗世界排名第19位，較對方高7位，二人近6年兩度在國際賽對碰，張家朗均能擊敗對方，這次在最高舞台碰頭，他甫開賽面對敵方急攻未被打亂，更連取3劍拉開優勢勢，雖一度被追近至7：7，但完首節前連取6分，領先13：9，休息後終以15：10輕鬆取勝。張家朗於上屆里約熱內盧奧運打入16強，成為港隊男劍手史上第一人，今屆於32強打起連闖三關，殺入決賽後坐銀望金。

決賽將於香港時間晚上8時10分上演，家朗將對陣意大利隊的Daniele Garozzo，對手世界排名第7位，是3屆團體賽世界冠軍，上屆於男子花劍個人賽奪金。張家朗出身於運動世家，父親張子倫為前甲一籃球員，母親陳雪玲亦曾征戰女子甲組籃球賽，同樣贏過聯賽冠軍。身高1.93米的張家朗最終未有選擇籃球，而是在中四停學全職練劍。他在2016年以18歲之齡成為亞洲冠軍，當年出征奧運前訂下10年內奪奧運獎牌的目標，如今只花一半時間便達標。

他於3天前的東京奧運開幕禮，以其中一名持旗手身分領港隊進場，現時不但成為香港劍壇首名奧運獎牌得主，更令港隊自2012年倫敦奧運的李慧詩後，再於奧運踏上頒獎台。港隊歷來在奧運贏得1金1銀1銅，「風之后」李麗珊於1996年阿特蘭大奧運奪得滑浪風帆金牌後，至今已25年，當時張家朗仍未出世。

見證港將英姿，關注中外星將，《明報》記者楊柏賢與鄭嘉慧帶你直擊東京奧運。

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