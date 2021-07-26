東京奧運直擊︱劍神張家朗連取6分驚險反勝 首闖4強再創港隊歷史 (15:28)

今仗雙方進攻節奏甚快，家朗一度落後至5：12，隨即連追3分，但保洛達卓夫搶攻得手，令家朗落後9：14。不過，已是第2屆出戰的家朗沉住氣，連取4分追至13：14，首節後僅落後1分。進入第2節，家朗率先得分扳平，其後進攻得手，以15：14反勝保洛達卓夫，成為歷來首個打入奧運4強的香港劍手，再創歷史。

張家朗將在香港時間傍晚6時20分出戰4強，與捷克隊劍手Alexander Choupenitch爭入決賽，落敗則跌入銅牌戰，仍有望「刺」下港隊今屆第一牌。

見證港將英姿，關注中外星將，《明報》記者楊柏賢與鄭嘉慧帶你直擊東京奧運。

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