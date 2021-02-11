東京奧運直擊｜港羽球衣風波無損士氣  謝影雪首闖8強  讚鄧俊文青出於藍 (13:57)

男單港將伍家朗因球衣贊助問題，昨日遭民建聯成員穆家駿「強烈譴責」，香港羽毛球總會昨晚深夜發新聞稿，解釋是贊助商合約問題。「鄧謝配」風波之中出戰混雙分組賽，卻能保持專注應戰，他們在決勝局領先之際，更扭轉關鍵時刻失準的老毛病，頂住壓力取下最終勝利。29歲的謝影雪自2012年起三戰奧運，等足9年終突破分組賽，賽後表現得甚為感慨：「打足3屆，終於取得首勝，更是首次打入8強，加上這很可能是我的最後一屆奧運，意義很大。」她又笑說「不公平」，皆因鄧俊文首度入奧即闖8強，但心底裏還是欣賞這個師弟：「他比我首次出戰奧運表現得更好，化解壓力方面、場上技術發揮等等，都很令人佩服。」

二人首次搭檔征奧即入8強，鄧俊文表示奧運機會來得快，雖然距離獎牌又近一步，但當下不敢多想：「我們以小組次名出線，對手實力與狀態肯定比我們優勝，之後要忙於部署與恢復，不敢想太多獎牌機會。」隊友伍家朗前天因穿未有區旗的黑球衣上場，引起網上連串風波，鄧俊文表示未有受到影響，昨日能夠專注備戰，他又稱：「聽到這些聲音當然會有情緒，我們寧願是發揮得差而受批評，而非表現以外的因素。」

見證港將英姿，關注中外星將，《明報》記者楊柏賢與鄭嘉慧帶你直擊東京奧運。

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