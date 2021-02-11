東京奧運直擊｜偕蔡俊彥齊闖男花16強平最佳 張家朗轉戰世界一哥爭晉級 (13:17)

大師兄張小倫今早於64強止步後，首圈輪空的張家朗緊接出戰32強，面對法國隊劍手考驗未算太大，第一節已拉開5分優勢，終以15：12取勝過關，追平自己5年前寫下的16強男劍手最佳。不過，他將在8強越級挑戰世界一哥霍高尼，要在這名意大利隊的前世界冠軍手上刺走8強席位。張家朗此前4次交手三度落敗，但最近一次、3年前美國加州的一站大獎賽大勝15：4。

首征奧運的蔡俊彥則入局稍慢，一度落後0：4，其後連追6劍反超前，再以15：10取勝過關，他與張家朗會於香港時間下午1時55分再上場。蔡俊彥對手為東道主新星兼世青冠軍敷根崇裕。

見證港將英姿，關注中外星將，《明報》記者楊柏賢與鄭嘉慧帶你直擊東京奧運。

相關報道：東京奧運直擊｜「大師兄」張小倫男花登場 64強決一劍僅負 張家朗蔡俊彥接力衝牌

其他直擊報道

東京奧運直擊｜鄧謝配生死戰挫德組合 D組次名闖混雙8強

東京奧運直擊｜歐鎧淳游畢奧運個人賽最終回 奮戰過後嘆腳軟 盼混合接力再突破

東京奧運直擊｜港乒混雙爭議中落敗 杜凱琹灑淚嘆讓團隊失望 盼團體賽補遺憾

東京奧運相關報道

東奧7‧26快訊

東京奧運丨堀米雄斗在出生地奪滑板首金 盼成績爭取日本建更多滑板公園

東京奧運丨美國男籃衛冕首擊即失威 7分不敵法國隊