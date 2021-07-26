東京奧運直擊｜居日港人當義工撐港隊 疫下網上培訓 圓夢為飛魚打氣 (16:17)

東京奧運義工招募行動早在疫情前，辭職攻讀碩士的Alina抓緊機會報名，先是要撰寫自我介紹文章，需提及是否有運動參賽經驗，過頭關後再被安排小組面試，最終在一年半前獲選投身訓練。然而工作初開始，新冠疫情就令組委宣布東奧延期，她直至近半年才投入網上培訓。疫下盡是未知數，她憶述義工們未及完成疫苗接種，便需要上場應對各地到訪者：「義工可以獲安排打針，但我們大都只夠時間打一針，總好過沒有吧。其實都會擔心，但會勤洗手、多消毒。」

Alina父母為在日工作的港人，自己足跡亦遍及港、日、美，負責管理游泳賽場的傳媒中心，語言能力正好大派用場。不過，傳媒一向要求多多，疫下限制更不時見各地記者與義工理論，身處「三煞位」的她笑言理解，獲派到這個三大志願之一時，更連聲高呼好彩：「雖然我居於日本，但其實更支持香港隊，知道被派到游泳賽場時，最開心是可以為港隊打氣，希望可以見證他們取得好成績。」

見證港將英姿，關注中外星將，《明報》記者楊柏賢與鄭嘉慧帶你直擊東京奧運。

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