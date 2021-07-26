東京奧運直擊｜鄧謝配生死戰挫德組合 D組次名闖混雙8強 (12:21)

位處D組的鄧俊文與謝影雪昨天不敵中國隊老對手，今日再戰德國隊成為出線8強的關鍵戰。兩對組合首局拉鋸，這對港將落後兩分後反超前，但鄧俊文一次被重扣後跌坐地上，被追平11：11，局尾連取3分下，反勝22：20。鄧謝配儘管次局曾領先最多4分，但德國隊男將林富斯（Mark Lamsfuss）多次利用身高優勢快扣得手，這局輪到港隊「刁時」輸20：22。

他們在決勝局開賽連取5分下，一度被追平，但局尾再拉開差距，憑鄧俊文三板跟進扣殺，拿下第2個決勝分，贏21：16，小組賽3戰2勝1負，領先德國隊及馬來西亞隊。由於鄧謝配兩場勝仗都打至決勝局，局差肯定不及中國隊組合王懿律/黃東萍，篤定次名出線。中國隊傍晚對馬來西亞隊的比賽亦成例行公事。

見證港將英姿，關注中外星將，《明報》記者楊柏賢與鄭嘉慧帶你直擊東京奧運。

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