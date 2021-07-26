東奧7‧26快訊︱俄羅斯贏體操男團 菲律賓奪隊史首金（不斷更新） (21:56)

盧卡當錫在奧運處子戰超凡入聖，獨取48分及貢獻11個籃板和5次助攻，帶領斯洛文尼亞隊於東奧男籃C組首仗，輕取實力不弱的阿根廷隊118：100，令對方將帥也輸得心悅誠服。同組的佔主場之利的日本隊亦有NBA球員八村壘助陣及取得20分，以77：88不敵陣容更鼎盛的西班牙隊。

21：30

體操男子團體賽金牌由大熱門俄羅斯奧委會隊（ROC）贏得，他們在6項中雖只在吊環及鞍馬分數最高，但另外4項表現平穩，總得分262.500分，以0.103秒之微，險勝在吊環輸近兩分的日本隊。中國隊亦有林超攀在自由操失手，以261.894分摘銅。

菲律賓隊第23次參加夏季奧運終獲史上首金。舉重手希迪蓮戴亞絲（Hidilyn Diaz）在女子55公斤級決賽，以97公斤抓舉、127公斤挺舉、總計224公斤，後兩項破奧運紀錄的成績，1公斤優勢力壓中國隊世界紀錄保持者廖秋雲。銅牌落入哈薩克隊手中。

17：20

港隊滑浪風帆女將陳晞文在RS：X次日表現大勇，今早3場分別以第5、第7、第6名完賽，完成6場賽事後，總成績由第12躍升至第8。男子組的鄭俊樑在下午3場比賽，排名雖徘徊第9至12名之間，但完成6場後與昨日一樣維持排第8。項目明日沒有比賽，兩名代表可休息備戰周三及之後的比賽，力爭穩固排名躋身獎牌戰。

女子雷射輻射型帆船的洛雅怡憑第4場取得22名，兩日總排名續居第35。

16：45

香港乒乓球一哥黃鎮廷昨在混雙失利後，今午再在男單第3圈先贏一局11：9下，遭中華台北隊老將莊智淵連取4局11：5、11：2、11：2、11：8反勝。隊友林兆恒硬撼世界排名第4的主場球手張本智和，即使與對方打得緊湊，亦只搶得1局，其餘4局都以兩分告負。

張本智和於香港時間今晚8時會再登場，與伊藤美誠在混雙決戰中國隊的世界冠軍許昕/劉詩雯。中華台北及法國的組合則會在早1小時爭銅牌。

中國隊世界一姐陳夢、東道主的石川佳純、新加坡隊獎牌希望馮天薇、德國男隊名將波爾等，今日在單打俱輕鬆過關。

15：30

港隊「劍神」張家朗首闖奧運男子花劍個人賽8強後，4強對陣同屬前世青冠軍的俄籍劍手保洛達卓夫（Kirill Borodachev），一度落後至9：14下，連取6分驚險反勝，成為首個打入奧運4強的香港劍手。

相關報道：東京奧運直擊︱劍神張家朗連取6分驚險反勝 首闖4強再創港隊歷史

15：05

男子雙人10米高台跳水決賽結束，英國隊名將戴利（Tom Daley）伙隊友馬迪李爾（Matty Lee）完成5跳後取得471.81分，以1.23分之差，力壓第4跳失誤的中國隊組合曹緣/陳艾森，意味中國跳水「夢之隊」戰至次日已無緣囊括今屆8金。俄羅斯奧委會組合以439.92分摘銅。

14：30

港隊男子花劍手張家朗再創歷史，在男子16強越級挑戰世界一哥、意大利隊的霍高尼（Alessio Foconi），一開賽便帶出下，爆冷以15：3贏出，刷新奧運男子劍擊手最佳戰績。另一港將蔡俊彥隨後上場，但以6：15不敵日本隊劍手敷根崇裕，賽後表示自已未夠定，要再鍛鍊，放眼下屆巴黎奧運。（稍後有詳細報道）

14：10

滑板今日舉行街式賽女子組，年僅13歲的日本選手西矢椛（讀音：華），在決賽以15.26分贏得金牌，除了成為這項新式奧運項目女子組首面金牌得主，亦以13歲零330日，成為日本在奧運史上最年輕的金牌運動員，亦是東道主今屆奧運第6面金牌。而另一名日本選手中山楓奈亦只得16歲，最終以14.49分獲得銅牌。此前紀錄為1992年巴塞隆拿奧運，在200米蛙泳奪金的岩崎恭子，當時她年僅14歲零6日。

13：45

游泳項目今早在東京水上運動中心再誕4金，美國隊在「新水怪」積素（Calaeb Dressel）壓陣下，僅衛冕男子4x100米自由泳接力金牌；上屆女子400米自由泳冠軍莉迪姬（Katie Ledecky）則不敵澳洲隊新星迪米絲（Ariarne Titmus）。

英國隊蛙王比迪（Adam Peaty）衛冕男子100米蛙泳，但未能刷新自己保持的世界紀錄。加拿大隊的瑪姬麥妮爾（Maggie MacNeil）則力壓中國隊的張雨霏，贏出女子100米蝶泳；港隊星將何詩蓓晚上會在女子200米自由泳初賽登場。

13：30

黑球衣風波擾攘一天仍未止息，但港隊「左手配」鄧俊文與謝影雪，今早在羽毛球混雙分組賽生死戰，以局數2：1險勝德國隊組合，亦是第三度征奧的謝影雪終於打入8強。她大讚首戰奧運的拍檔鄧俊文表現成熟，更勝自己2012年首登最高舞台。鄧俊文則表示球隊氣氛未受球衣風波影響，能夠專注應付今仗。

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12：55

港隊兩大男子花劍主力張家朗與蔡俊彥接力出鞘，先後以15：12及15：10掃走法國隊及加拿大隊劍手，齊闖16強，追平張家朗上屆寫下的男隊最佳。不過，張家朗要惡鬥世界一哥Alessio Foconi，晉級路途險峻。

詳細報道：東京奧運直擊｜偕蔡俊彥齊闖男花16強平最佳 張家朗轉戰世界一哥爭晉級

12：30

過去兩天小組累積1勝1負，香港羽毛球混雙「左手配」鄧俊文與謝影雪今早（26日）於出線生死戰陷苦戰，二人先取首局後被扳平，終以局數2：1險勝德國隊，首以此組合出戰奧運即打入8強。

詳細報道：東京奧運直擊｜鄧謝配生死戰挫德組合 D組次名闖混雙8強

11：10

港隊三項鐵人代表奧斯卡（Oscar Coggins）今早出戰男子個人賽，首戰奧運下在51位選手中，以第33名完賽，較已退役的李致和在2004年雅典奧運的43名高，創下港隊最佳。

21歲的奧斯卡在1500米游泳及40公里單車都跟隨領先集團，轉項時分別排第13及18，但最後的10公里跑中段起體力不繼，以1小時48分55秒衝線，慢金牌得主、來自挪威的世界二哥布文菲特（Kristian Blummenfelt）3分51秒。

英國隊的阿歷士宜（Alex Yee）及新西蘭隊的希頓韋迪（Hayden Wilde）分列亞、季，世界第一的西班牙隊名將、三屆世界冠軍馬里奧莫拿（Mario Mola）僅得第10。

10：30

港隊「大師兄」張小倫今早以36歲之齡首登奧運舞台，惟於男子花劍個人賽首圈64強僅負德國隊劍手，無緣32強。他將在東奧征途繼續前行，在重點項目團體賽衝牌。其拍檔張家朗及蔡俊彥免戰個人賽64強，則會在香港時間早上11時35分起在32強爭晉級。

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