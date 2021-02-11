東京奧運直擊｜最年長港將張小倫男花登場 64強決一劍僅負 張家朗蔡俊彥接力衝牌 (10:27)

張小倫奮戰逾十年終迎奧運首擊，但在 64強面對德國隊劍手，一度領先下尾段手緊，更被連追7劍以14：15落敗。他在比賽途中更一度與對手碰撞，狀甚痛苦，但仍能堅持至完賽。這名前亞洲冠軍屬港隊今屆最年長一人，雖然今日在個人賽失利，但賽前已表明會以團體賽為目標。

至於同屬奧運新丁的港隊一哥蔡俊彥，將於香港時間中午12時05分出戰加拿大隊劍手，上屆歷史性殺入16強的張家朗，則早半小時對陣法國隊對手。

見證港將英姿，關注中外星將，《明報》記者楊柏賢與鄭嘉慧帶你直擊東京奧運。

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