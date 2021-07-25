東京奧運丨日本挫墨西哥取兩連勝 久保建英射破Sam哥十指關 (21:54)

「藍武士」在這場A組榜首戰，跟上仗正選只有一個變動，以名古屋鯨魚翼鋒相馬勇紀取代三好康兒，上仗一箭定江山的久保建英，開賽僅6分鐘即接應堂安律右路傳中撞射破網，為日本隊火速領先兼連續兩場建功，6分鐘後相馬勇紀於禁區內被踢跌，球證翻看VAR後判12碼，堂安律操刀射破「Sam哥」奧祖亞的十指關。這名效力荷甲勁旅燕蒙芬的23歲中場於67分鐘單刀時被踢對方守將華斯基斯踢跌，球證向後者出示紅牌驅逐離場，雖日本在完場前5分鐘被墨西哥一次右路罰球攻勢直射破網，最終仍保持2：1勝局。A組另一場，法國隊憑中鋒基格納連中三元，包括射入一球12碼，加上沙雲尼亞於補時2分鐘接應基格納傳中完成絕殺，以4：3險勝南非隊，取得今屆東奧首勝。A組兩輪後日本兩戰6分居首，墨西哥及法國1勝1負得3分，南非0分排包尾，最後一輪周三上演，日本對法國只要保持不敗即可晉身8強。

其餘3組方面，巴西隊在D組榜首戰只能0：0悶和科特迪瓦隊，森巴兵早於13分鐘已有阿士東維拉中場杜格拉斯雷斯領紅被逐，科特迪瓦在尾段亦有一人被逐。另一場德國隊以3：2險勝沙特阿拉伯隊，打開勝利之門，沙特則成今屆奧運男足首支出局隊伍；C組的西班牙隊憑奧耶沙巴爾於81分鐘奠勝，以1：0小勝澳洲隊，1勝1和暫列C組榜首。B組方面，韓國隊憑李康仁尾段梅開二度，以4：0大勝羅馬尼亞隊。

其他報道：東京奧運直擊｜歐鎧淳游畢奧運個人賽最終回 奮戰過後嘆腳軟 盼混合接力再突破

其他報道：東京奧運丨堀米雄斗在出生地奪滑板首金 盼成績爭取日本建更多滑板公園