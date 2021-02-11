東京奧運直擊｜歐鎧淳游畢奧運個人賽最終回 奮戰過後嘆腳軟 盼混合接力再突破 (18:49)

29歲的歐鎧淳今晚出戰東奧女子100米背泳初賽，游畢半程以29.38秒排在第3位，但最終以1分01.07秒第4名掂池，未能改寫自己2019年做出的1分00.22秒香港紀錄。她視今屆為奧運最後一擊，5年前她只出戰接力賽，2012年一屆則在此項排39名。

這次以第26名畢業，她表示能夠做出今季最快時間，表現已算滿意：「教練說我已做得很好，但從準備到比賽一直很渾沌，因為已進入了狀態，上水後更腳軟得很想攤下來。」歐鎧淳大有機會在女子4x100米混合泳接力登場，現在急需休息恢復，盼在周五的初賽再爭取好成績。

《明報》記者鄭嘉慧、楊柏賢東京直擊

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