東京奧運｜中國第5金 李發彬兩破奧運舉重紀錄稱王 朱婷傷手腕女排首戰吞3蛋 (18:21)

28歲的李發彬分別在抓舉及挺舉，做出141和172公斤的成績，其中挺舉是刷新奧運紀錄，而313公斤的總成績亦告創新猷，較銀牌得主印尼的32歲老將伊拉雲多11公斤，哈薩克選手則獲季軍。值得留意的是，來自福建省泉州市的李發彬，曾在挺舉166公斤杠鈴後抬起右腳，以單腳站立的「金雞獨立」式穩定身軀，並最終能完成動作。

中國女排雖在首戰有主將朱婷、張常寧、袁心玥、顏妮、丁霞、龔翔宇及王夢潔列陣，卻遭土耳其隊迎頭痛擊，以直落3局21：25、14：25和14：25敗陣，連續兩屆奧運無法旗開得勝。中國隊次局表現尤其被動，曾以0：8大落後，結果這局比數較首局更差。中國女排主教練郎平賽後表示，朱婷因手腕受傷難發力，又稱「打得非常被動。我們還是盡量進行彌補吧！」中國女排將在周二與美國隊進行B組第2場比賽。

相關報道：東京奧運｜伍家朗黑衫上陣遭質疑 社交網回應深愛港隊身分 盼外界專注表現非衣著

相關報道：東京奧運丨堀米雄斗在出生地奪滑板首金 盼成績爭取日本建更多滑板公園

相關報道：東京奧運｜中國奪第4金 施廷懋/王涵雙人3米板封后 成就五連霸