東京奧運丨堀米雄斗在出生地奪滑板首金 盼成績爭取日本建更多滑板公園 (17:43)

比賽場地有明體育公園，是位於堀米的出生及成長地的江東區，賽前他曾稱「能夠在出生地參加奧運，一生可能只有一次機會，我會用最好表現爭取金牌」，最終這名在決賽8人中唯一的亞洲選手，如願在最熟悉的地方奪金：「感想很簡單，滑板就是一種快樂享受，這個項目比賽技術可能只佔20%，餘下80%就是玩樂和享受。我在江東區出生成長，5年前奧運新增滑板項目後，因為太遙遠未想到自己能否參賽。隨着累積努力，距離奧運越來越近，很高興今日能夠站在頒獎台。」他早前表示，希望留下成績以外真正對日本滑板發展有幫助的痕跡，爭取日本當局可建立更多滑板公園。

日媒報道，堀米6歲時受本身同為滑板選手的父親影響，開始接觸這門奧運新興項目，他在畢業冊曾寫上「要成為世界上滑板最強的人」，高中畢業後他移居到街頭滑板發源地的美國，在滑板界最大規模的街頭滑板聯盟（Street League Skateboarding）作據點發展。堀米初出道已不是模仿他人招式，而是不時自創一堆動作，憑藉獨特風格往往在比賽脫穎而出。報道指，他在美國加州的日子進步神速，一舉成為男子街頭滑板世界排名前10名，他在訪問時稱自己並非練習中成長，而是真的享受滑板、自然地進步，而他鞋櫃就有超過50對鞋，因一整日都在跳樓梯，鞋底磨蝕速度快，故每個月平均需要換3至4對鞋來練習比賽。堀米除了是2019年的世界極限運動會（X Games）冠軍，剛於上月在羅馬舉行的世錦賽亦首次奪冠。

今屆東奧的滑板項目共產生4面金牌，分男、子組的街式和公園賽，街式比賽場地模仿城市設計，設置有欄杆及樓梯。明早（26日）、周三及四（4及5日）將會舉行女子街式、女子及男子公園賽。而在2014及18年冬奧在單板滑雪均取得銀牌的日本新星平野步夢，近年跨界轉戰滑板，將於周四出戰男子公園賽。

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