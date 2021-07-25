東京奧運｜中國奪第4金 施廷懋/王涵雙人3米板封后 成就五連霸 (16:50)

女子雙人3米板向是中國跳水隊強項，過去4屆都是盟主，卻未為施廷懋/王涵帶來太大壓力，除兩人首跳有點緊張，致使動作未夠開放，導致首兩跳累積得99.60分，與美國隊同分外，之後都有過人表現，最終得326.40分，以27分拋離亞軍加拿大組合，輕鬆掄元，銅牌得主是德國隊。值得一提的是，施廷懋在頒獎台上，先為首次參加這項目的王涵戴上金牌，而後者則低頭握緊手中的鮮花，盡力控制激動的情緒。

女子雙人3米板項目於2000年首次加入奧運，當時冠軍是俄羅斯組合，中國名將伏明霞/郭晶晶屈居亞軍，但往後5屆成為中國隊天下，其中以吳敏霞4次摘金最多。

中國女子雙人3米板奧運成績

奧運 選手

2020年東京奧運 施廷懋/王涵

2016年里約熱內盧奧運 吳敏霞/施廷懋

2012年倫敦奧運 吳敏霞/何姿

2008年北京奧運 郭晶晶/吳敏霞

2004年雅典奧運 郭晶晶/吳敏霞

2000年悉尼奧運 *伏明霞/郭晶晶

*為亞軍；其餘冠軍

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