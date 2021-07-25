東京奧運｜中國奪第4金 施廷懋/王涵雙人3米板封后 成就五連霸 (16:50)

中國奧運代表隊摘下第4金。中國跳水隊今日藉施廷懋/王涵的穩定發揮，在女子雙人3米板取得326.40分，大幅拋離亞軍加拿大組合達27分下奪標，亦成就中國隊在這項目五連霸。
女子雙人3米板向是中國跳水隊強項，過去4屆都是盟主，卻未為施廷懋/王涵帶來太大壓力，除兩人首跳有點緊張，致使動作未夠開放，導致首兩跳累積得99.60分，與美國隊同分外，之後都有過人表現，最終得326.40分，以27分拋離亞軍加拿大組合，輕鬆掄元，銅牌得主是德國隊。值得一提的是，施廷懋在頒獎台上，先為首次參加這項目的王涵戴上金牌，而後者則低頭握緊手中的鮮花，盡力控制激動的情緒。
女子雙人3米板項目於2000年首次加入奧運，當時冠軍是俄羅斯組合，中國名將伏明霞/郭晶晶屈居亞軍，但往後5屆成為中國隊天下，其中以吳敏霞4次摘金最多。
中國女子雙人3米板奧運成績
奧運 選手
2020年東京奧運 施廷懋/王涵
2016年里約熱內盧奧運 吳敏霞/施廷懋
2012年倫敦奧運 吳敏霞/何姿
2008年北京奧運 郭晶晶/吳敏霞
2004年雅典奧運 郭晶晶/吳敏霞
2000年悉尼奧運 *伏明霞/郭晶晶
*為亞軍；其餘冠軍
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