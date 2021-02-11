東京奧運直擊｜羽毛球鄧謝配兩局負中國隊 盼明日放下包袱 撼德組合爭入8強 (13:24)

港隊今日再臨武藏野森林綜合體育廣場，出戰混雙D組次輪賽事，但面對世界第3的王懿律/黃東萍，首局以12：21先落後，第2局力戰再以18：21敗陣。他們昨日以局數2：1險勝上屆奪銀的馬來西亞隊組合陳炳順/吳柳瑩，暫以小組1勝1負排在第3位。中國隊兩連勝後居首，德國隊與港將同樣1勝1負，但靠得失分優勢排次席。第三度出征奧運的謝影雪，昨日取得9年來首場奧運勝仗，今屆改搭師弟鄧俊文首戰混雙，明午要首次出線8強，轉戰德國隊組合許勝不許敗。

二人承認兩局均在中段精力下滑，跟不上中國隊組合的速度，阿雪稱：「昨晚打足3局會有影響，今早起牀體力及精神未恢復足夠，但面對這對中國組合，發揮已較昨日佳。」鄧俊文亦稱，經過兩場分組賽後，狀態已有提升，今日一戰開局亦佳，明日將可放開懷抱爭晉級。

見證港將英姿，關注中外星將，《明報》記者楊柏賢與鄭嘉慧帶你直擊東京奧運。

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