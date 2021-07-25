東京奧運直擊｜石偉雄負傷無緣跳入決賽 無悔一年半奮鬥 放眼未來大賽 (14:27)

石仔昨在有明體操競技場跳出首個李世光跳，發揮水準下獲得14.716分的高分，惟次跳因拗柴落地時失衡跌倒，最終以第12名完成資格賽，排在候補第2位，料無緣前八合演的決賽。他昨日極速返回選手村治療足踝，今午亦要再次接受檢查。肩負衝金希望的他最終因傷出局，表示已盡全力之下未有失望：「結果當然重要，但比賽輸贏總會有，過程與能否戰鬥到最後一樣重要。這一年半來，我在心理與生理都準備得很好，盡了全力已是無悔。」

今屆或是石仔的奧運最後探戈，近年屢奪世界賽獎牌的他出發前，表示肯定不會就此退役。杭州亞運明年將至，他表示未來還有大賽，會繼續努力戰鬥。

《明報》記者鄭嘉慧、楊柏賢東京直擊

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