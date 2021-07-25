東京奧運直擊｜石偉雄負傷無緣跳入決賽 無悔一年半奮鬥 放眼未來大賽 (14:27)

「跳馬王子」石偉雄昨午（24日）於東京奧運初賽拗柴，致令第二跳落地失衡，僅僅錯過前八爭牌機會。他今日繼續接受治療，談及感受時展現大將之風，表示看慣比賽中的輸贏，在過程中戰鬥到最後，已無悔近一年半準備。29歲的他已放眼未來大賽，料會續戰至亞運衝擊男子跳馬三連霸。
石仔昨在有明體操競技場跳出首個李世光跳，發揮水準下獲得14.716分的高分，惟次跳因拗柴落地時失衡跌倒，最終以第12名完成資格賽，排在候補第2位，料無緣前八合演的決賽。他昨日極速返回選手村治療足踝，今午亦要再次接受檢查。肩負衝金希望的他最終因傷出局，表示已盡全力之下未有失望：「結果當然重要，但比賽輸贏總會有，過程與能否戰鬥到最後一樣重要。這一年半來，我在心理與生理都準備得很好，盡了全力已是無悔。」
今屆或是石仔的奧運最後探戈，近年屢奪世界賽獎牌的他出發前，表示肯定不會就此退役。杭州亞運明年將至，他表示未來還有大賽，會繼續努力戰鬥。
《明報》記者鄭嘉慧、楊柏賢東京直擊
明報直擊報道
東京奧運直擊｜港乒混雙爭議中落敗 杜凱琹灑淚嘆讓團隊失望 盼團體賽補遺憾
東京奧運直擊｜石偉雄第二跳扭傷急返村治療 教練讚晉級與否已表現水準
東京奧運直擊｜港艇手洪詠甄振作復活 勇闖半準決賽再撼強手 不放棄盼爭前列
東京奧運相關報道
東京奧運｜國足兩戰1分出線勢危 英國偕瑞典兩連勝先闖8強 美國大破新西蘭響勝鼓
東京奧運｜美籃疑內訌 杜蘭特批艾迪比約欠尊重 開幕禮前無故被祝「生日快樂」黑面