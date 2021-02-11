東京奧運直擊｜港乒混雙爭議中落敗 杜凱琹灑淚嘆讓團隊失望 盼團體賽補遺憾 (11:34)

種子排名第4位的黃杜配，被視為今屆獎牌希望之一，亦抽得好籤在4強戰不用對上中國隊，惟二人埋門一腳敗予法國隊組合，兩隊就決勝局最後一分亦出現爭議，港隊稱屬法國隊發球擦網，但兩個裁判拒絕翻看錄影，這對組合終以局數3：4飲恨。黃鎮廷賽後表示，以往曾遇同類情况，有翻看錄影的先例，但拒將落敗歸咎於判決：「結局令人失望，但不是我們落敗的原因，今仗阿杜發揮很好，是我在關鍵時有點失去節奏。」

24歲的杜凱琹忍不住淚灑人前，她承認為今仗失望：「團隊為我們這個項目付出很多，很可惜未能帶給他們好成績，之後還有女團及女單，一定會盡全力彌補這個遺憾。」

見證港將英姿，關注中外星將，《明報》記者楊柏賢與鄭嘉慧帶你直擊東京奧運。

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