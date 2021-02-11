東奧7‧25快訊︱日本阿部兄妹同日柔道奪金創歷史 林兆恒男乒過關 明撼張本智和（不斷更新） (20:05)

日本今日增加4面金牌，包括在柔道男子66公斤級及女子52公斤級，由「阿部兄妹」阿部一二三及阿部詩贏得金牌，為日本增添兩金。二人亦繼2018年在世界賽同日奪冠後，成為史上首對在同一天贏得金牌的兄妹運動員。

18：05

跳水項目展開，中國夢之隊的施廷懋/王涵憑穩定發揮，在女子雙人3米板取得326.40分，大幅拋離亞軍加拿大組合達27分下奪標，亦成就中國隊在這項目五連霸。

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17：55

港乒乓球隊在今早混雙出局後，下午單打兩將命運各異。男單的林兆恒面對印度隊球手連贏3局反勝，連續兩圈打足7局過關，明日32強將硬撼世界第4的主場金牌希望張本智和。女將蘇慧音則反負西班牙隊選手，次圈畢業。

16：40

壘球後日將由日本隊及美國隊爭金，兩隊完成今日的分組賽後，均4戰全勝，在明日最後一輪對壘前，提前鎖定小組前二，晉級金牌戰。

15：55

周四展開的男子高爾夫球項目，今日有兩大星將感染新冠病毒退賽。其中世界一哥拉姆（Jon Rahm），上月初才染疫病癒，再之前亦已接種疫苗，西班牙隊未能趕及補選。美國隊的迪森布（Bryson DeChambeau）亦確診，由同胞列特（Patrick Reed）補上。

東奧組委會再公布多10人染疫，包括1名荷蘭賽艇手及1名德國單車手，本月累計有132宗奧運相關個案。

15：20

帆船及滑浪風帆項目今日開賽，出戰男子風帆RS：X板的港將鄭俊樑，首場得第3，僅落後排頭的瑞士隊選手1.54秒。他之後兩場都名列第8，完成首日3場後，總成績亦排第8。排在他前面的7人中，有4人都有一場跌出前十，再有失誤的代價將更高。女子組的陳晞文今日首3場排名介乎第8至13，總成績排第12；女子雷射輻射型帆船的洛雅怡則在兩場後排第35。

14：40

難民隊跆拳道女將阿里扎德（Kimia Alizadeh）今早爆冷，在女子57公斤級16強以16：12，擊敗前兩屆冠軍、英國隊的捷迪鍾絲（Jade Jones）。阿里扎德再下午擊敗中國隊的周俐君，未來一小時內與俄羅斯奧委會的世界賽銀牌得主古達蘇娃（Tatiana Kudashova）爭入決賽。

14：00

羽毛球港隊「左手配」鄧俊文與謝影雪昨日在東京奧運響頭炮後，在D組轉戰中國隊勁敵王懿律/黃東萍，在這場「中港戰」以直落兩局敗陣。這對港將明日出戰德國隊，仍有望爭取出線8強。

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13：15

羽毛球男單港將伍家朗，昨午在東京奧運男單C組打響頭炮，但穿上全黑球衣上陣慘被網民批評。他今日解釋因與贊助商合約完結，只是選了自己感覺舒服的服飾上場，亦一直喜愛披着印上區旗的球衣，為港隊身分自豪，盼外界關注運動員表現而非衣著。

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12：50

新項目滑板首面金牌由日本隊贏得，名將堀米雄斗在男子街式賽5組表演都超過9分，最終取最佳4次技巧下以總分37.18分、超過1分優勢擊敗巴西隊及美國隊選手。

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12：40

近兩屆網球男單冠軍、英國名將梅利今早宣布因傷放棄衛冕，由澳洲隊的佩素（Max Purcell）頂上，對上加拿大隊的艾利亞施米（Felix Auger-Aliassime）。34歲的梅利指自己大腿傷無大礙，仍會與隊友沙斯貝利（Joe Salisbury）續出戰男雙。女單則爆出大冷門，澳洲隊世界一姐巴迪，以直落兩盤4：6、3：6不敵西班牙隊的蘇列比絲托莫Sara Sorribes Tormo，首圈出局。

12：25

賽艇港將洪詠甄在單人雙槳艇半準決賽划出8分36.37秒，於24名選手中排第23，在日本關東或受颱風影響下，最快後日（周二）才會轉戰名次賽。

12：15

羽毛球港隊「左手配」鄧俊文與謝影雪昨響頭炮後，在D組轉戰中國隊勁敵王懿律/黃雅瓊，在這場「中港戰」以直落兩局敗陣。這對港將明日出戰德國隊，仍有望爭取出線8強。（稍後有詳細報道）

11：15

游泳今早產生項目首4金，其中澳洲隊憑邦德甘寶（Bronte Campbell）、夏莉絲（Meg Harris）、愛瑪麥姬安（Emma McKeon）及嘉蒂甘寶 (Cate Campbell）壓陣下，以3分29.69秒打破女子4X100米自由泳接力世界紀錄，較該國3年前的舊紀錄快0.39秒。第7的中國隊即使缺少主將楊浚瑄，仍由程玉潔、朱夢惠、艾衍含、吳卿風以3分34.76秒，繼初賽後再刷新亞洲紀錄。

美國隊憑卡列斯（Chase Kalisz）及利法蘭（Jay Litherland）包辦400米個人混合泳金、銀牌，於獎牌榜開齋。女子組相同項目由日本隊的大橋悠依羸出。男子400自則爆冷由第8線的突尼斯18歲小將夏法奧（Ahmed Hafnaoui）奪標，這亦令六大洲都已獲得最少一面金牌。

10：25

香港乒乓球隊王牌組合黃鎮廷與杜凱琹，再於東京體育館上場，但在混雙8強以局數3：4僅負法國隊組合，無緣在今晚挑戰世界第一的中國隊組合許昕/劉詩雯。港隊繼昨日在江旻憓大熱失牌，今日再次有獎牌希望失利。

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