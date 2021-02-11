東京奧運｜國足兩戰1分出線勢危 英國偕瑞典兩連勝先闖8強 美國大破新西蘭響勝鼓 (00:51)

國足女子隊鋒將王霜開賽23分鐘內大演帽子戲法，但被贊比亞隊前鋒古丹安積及班達分別在15和43分鐘追回兩球，上半場只能領前3：2。班達下半場46和69分鐘再入兩球，助贊軍反超前，王霜於84分鐘射入12碼，終逼和贊比亞隊4：4。首仗吞巴西隊5蛋的國足，目前出線8強除須在最後一輪挫荷蘭隊外，還須贊軍打敗巴西隊，故此晉級機會頗渺茫。巴西隊雖有老將瑪達入12碼，卻被有前鋒美迪馬梅開二度的荷蘭隊逼和3：3。

E組英國隊憑鋒將愛倫韋特頂入今屆賽事個人第3球，作客以1：0挫日本隊，篤定與同是兩連捷的G組瑞典隊出線8強，後者以4：2勝澳洲隊，同組美國隊有雅歷絲摩根建功，以及新西蘭隊兩度擺烏龍下，以6：1大捷首響勝鼓，賽後兩戰得3分升上次席。

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