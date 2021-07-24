東京奧運直擊｜相隔5年再歷走難式歸途 採畢開幕禮返酒店已是凌晨4時 (23:26)

5年前離開馬拉簡拿球場，各地傳媒在巴士站爭先恐後，筆者與兩個女體記結伴離開，總算能在人群中靈活走位，比不少大隻佬更早登車離開。前晚的東奧開幕禮，雖因疫情只得約萬人參與，但混亂情况更甚當年。巴士確在新國立競技場前守候，但封路塞車永遠是開閉幕禮的常識，回到轉車站狂奔到酒店路線站前，一貫有禮的日本工作人員尷尬笑說，下一班車是凌晨4點，還溫馨提示可到主傳媒中心轉的士。

再一次下車後已有數十人守候，的士卻只有數架。義工們電召的士的電話聲響個不停，終於打救絕望的一群，奈何回到酒店已是凌晨4時。日本人出名多禮，總是令人嬲唔落，只盼開幕過後順順利利，勿再打破回程時間紀錄。

文：鄭嘉慧

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