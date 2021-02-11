東京奧運｜美籃疑內訌 杜蘭特批艾迪比約欠尊重 開幕禮前無故被祝「生日快樂」黑面（附影片） (19:14)

杜蘭特日前在練習時因不滿另一主力艾迪比約故意取走他正在熱身投籃的皮球，賽後在社交網公開批評對方不懂尊重，而艾迪比約亦公開回應︰「停止說謊吧，你明明看見是李拿特取走皮球，卻選擇針對我？」而李拿特則開腔強調自己清白，與事件無關。

在昨晚的東奧開幕禮時，美國代表團在出場前更發生小插曲，包括非籃球項目的美國隊成員，疑因這次「內訌事件」揶揄杜蘭特一番，突然集體向並非生日的杜蘭特唱起生日歌，當時杜蘭特面露不悅，場面相當尷尬，而片段更被其男籃隊友麥基爾上載到社交網，成就「Happy birthday to you」事件。

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