東京奧運直擊｜石偉雄第二跳扭傷急返村治療 僅列第2後補暫無緣決賽 (17:12)

石偉雄在資格賽首兩節後，在跳馬單項排名第5。最後一節資格賽晚上結束，「石仔」被韓國隊、土耳其隊等選手趕過，跌至第12名，屬第2後補，暫無緣8人合演的決賽。

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港產「跳馬王子」石偉雄今日（24日）再戰奧運，在東京有明體操競技場出戰強項跳馬，雖於首跳做出14.716分，惟第二跳扭傷足踝落地失衡，暫以平均分14.274分暫列分項第5位，需待今晚最後一輪結束，始知能否跳入決賽。男隊教練Sergiy表示，石仔已立即回到選手村治療，傷勢未明。

29歲的石仔相隔9年重返這最高舞台，今午於東奧體操跳馬資格賽登場，雖未如願能抽得中間位置出場，但首個「李世光跳」做出14.716的高分，排在前列，惟第二跳演譯難度分同屬6.0的「李世光跳2」，落地時誤傷足踝失平衡，在這跳只得13.833分。14.274的平均分暫讓他在14人中暫列第5位，晚上尚有多名選手出戰此項馬，能否入圍決賽仍是未知數。

同組對手賽後留下觀察其他隊伍，但石仔急忙與教練回到選手村見物理治療師。教練Sergiy稱仍待醫療團隊檢查，但相信傷勢不嚴重：「他應是輕微扭傷了，所以落地未能站穩，要諮詢物理治療師意見。以第一跳的表現來說，他已經做得很好。」

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