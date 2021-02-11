東奧7‧24快訊︱港將石偉雄無緣跳馬決賽 東道主靠柔道開齋奪金（不斷更新） (19:40)

港隊「跳馬王子」石偉雄今午在資格賽出現失誤，首兩節資格賽後排第5。不過，現正上演的最後一節資格賽尚未結束，石偉雄已被韓國隊、土耳其隊等選手趕過，跌出前8，篤定無緣決賽。

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19：40

東道主日本隊透過柔道項目開齋，取得1金1銀。男子60公斤級別的3屆世界冠軍高藤直壽，在決賽與中華台北隊的楊勇緯戰至加時，最終在對手取得第3張指導下，摘下日本隊今屆第1金。女將渡名喜風南稍早前晉級48公斤級決賽但落敗，科索沃隊則連續兩屆在女子柔道最輕量級摘金。

日本游泳隊名將瀨戶大也爆冷在400米個人混合泳初賽出局。這名混合泳雙料世界冠軍僅游出4分10.52秒，於29名泳手中排第9，以0.39秒之微失落決賽席位，誓言在後日的200米混合泳捲土重來。

18：40

日本氣象廳預計，現集結於太平洋的強烈熱帶風暴尼伯特，預計下周二（27日）登陸日本關東地區。賽艇項目已修改賽程，將未來兩日賽程濃縮至1日，港將洪詠甄所在的女子單人雙槳艇半準決賽提前至香港時間明早10時。

風帆代表鄭俊樑、陳晞文及帆船的洛雅怡預計亦受影響。項目將明日展開首日賽事，世界帆船總會稱有可能改變下周二至四的賽程。

18：00

三人籃球完成首輪分組賽，其中俄羅斯奧委會男、女隊均旗開得勝。港產球證何明達作為12人執法團隊之一，今日亦執法3場比賽，包括男子組塞爾維亞隊16：15小時荷蘭隊。美國第一夫人吉爾（Jill Biden）則與法國總統馬克龍到場，而美國女隊爆冷擊敗頭號子法國隊。

17：30

港產「跳馬王子」石偉雄在男子體操資格賽完成兩輪後，暫以平均分14.274分暫列分項第5位，需待今晚最後一輪結束，始知能否跳入決賽。男隊教練Sergiy表示石仔在失誤的第2跳落地失衡，扭傷足踝，已立即回到選手村治療，傷勢未明。

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17：15

公路單車男子組經過6小時環富士山之旅後決出冠軍，環法單車賽總季軍卡拉柏斯（Richard Carapaz）在最後25公里突圍成功，贏得厄瓜多爾隊歷來第2金。賽前大熱門比利時隊的雲艾特及斯洛文尼亞隊的普加查分列亞、季；港將蔡曉鋒等逾50名車手未能完賽。

17：00

港隊乒乓球代表林兆恆在男單首圈面對波多黎各隊的艾芬拿多（Brian Afanador），在第1及第6局都曾最多領先3分下反負，最終要激戰1小時6分鐘，才以11：8贏出決勝局，明日會對印度隊的加拿錫卡蘭（Sathiyan Gnanasekaran）。

16：00

中國隊包辦今屆頭兩金，舉重手侯志慧在女子49公斤級以總成績210公斤稱霸，連同抓舉94公斤及挺舉116公斤，三項都打破奧運紀錄，一吐上屆落選的烏氣。惟在射擊男子10米氣手槍，前冠軍龐偉連續兩屆只摘銅，冠軍由伊朗隊選手勝出。韓國射箭隊則在男女混合團體賽決賽反勝荷蘭隊開齋。

15：00

港隊女子重劍一姐江旻憓下午續戰個人賽，於8強反負俄羅斯奧委會（ROC）劍手，無緣「刺」下獎牌，但已寫下港劍手歷屆最佳戰績。

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14：30

體操今上演男子預賽，港隊「跳馬王子」石偉雄第1跳成功，獲14.716分；惟「李世光跳2」（前手翻前屈兩周轉體180度跳）失誤，落地時雙手撐地，獲13.833分，兩跳平均14.274分，出線形勢未明。（稍後有詳細報道）

至於日本隊32歲名將內村航平在單槓失手，僅獲13.866分，勢憾別東京奧運。

今日進行的男子預賽分3節，日本隊排在第2節，晚上將進行第3節。雖然預賽未結束，但每隊最多兩名選手進入單項決賽，內村得分不及另外3名隊友，篤定出局。而這名兩屆奧運「全能王」近年受傷患困擾，今屆決定專攻單槓，料已結束比賽任務。

13：00

阿爾及利亞隊柔道選手Fethi Nourine今日退賽引發爭議，遭該國奧委會立刻遣返，國際柔道協會（IJF）更判罰他與教練臨時停賽。報道指這名男子73公斤級選手，有可能在次圈對上以色列隊的對手，Nourine表明自己在以巴衝突中，支持巴勒斯坦的立場，因而退賽。ITF表明事件違反該會立場，該會前年曾在相關事件中暫停伊朗柔總會籍。

11：30

港隊今早在多項都有選手登場，其中昨打頭陣的賽艇代表洪詠甄在女子單人雙槳艇復活賽，以次席過關，晉級半準決賽。

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劍擊隊在女子重劍就表現迥異，劍后江旻憓首戰中段反勝，晉級16強；首度征奧的佘繕妡及連翊希都在首圈出局。

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乒乓球混雙的獎牌希望黃鎮廷/杜凱琹輕鬆淘汰匈牙利隊組合，打入8強，再晉級料對中國隊的許昕/劉詩雯。今屆奧運最年輕運動員，12歲、來自敘利亞的Hend Zaza則在女單首圈直落4局出局。羽毛球港隊一哥伍家朗在男單分組賽報捷，而公路單車代表蔡曉鋒則已展開征途。

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10：30

今屆第1金誕生，由首戰奧運的21歲中國隊射擊手楊倩贏出。她在女子10米氣步槍最後一槍，在俄羅斯奧委會（俄國因禁藥問題被禁以國家隊名義參賽）的加拉仙娜（Anastasiia Galashina）失手下，以總成績251.8環，反勝對方0.7環。瑞士隊的姬絲甸（Nina Christen）摘銅。

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