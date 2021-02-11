東奧7‧24快訊︱柔道手因以巴立場拒戰遭奧委會遣返 中國奪第一金（不斷更新） (13:04)

阿爾及利亞隊柔道選手Fethi Nourine今日退賽引發爭議，遭該國奧委會立刻遣返，國際柔道協會（IJF）更判罰他與教練臨時停賽。報道指這名男子73公斤級選手，有可能在次圈對上以色列隊的對手，Nourine表明自己在以巴衝突中，支持巴勒斯坦的立場，因而退賽。ITF表明事件違反該會立場，該會前年曾在相關事件中暫停伊朗柔總會籍。

11：30

港隊今早在多項都有選手登場，其中昨打頭陣的艇手洪詠甄在女子單人雙槳艇復活賽，以次席過關，晉級半準決賽。

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劍擊隊在女子重劍就表現迥異，劍后江旻憓首戰中段反勝，晉級16強；首度征奧的佘繕妡及連翊希都在首圈出局。

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乒乓球混雙的獎牌希望黃鎮廷/杜凱琹輕鬆淘汰匈牙利隊組合，打入8強，再晉級料對中國隊的許昕/劉詩雯。今屆奧運最年輕運動員，12歲、來自敘利亞的Hend Zaza則在女單首圈直落4局出局。羽毛球隊一哥伍家朗在男單分組賽報捷，而公路單車代表蔡曉鋒則已展開征途。（稍後有詳細報道）

10：30

今屆第1金誕生，由首戰奧運的21歲中國隊射擊手楊倩贏出。她在女子10米氣步槍最後一槍，在俄羅斯奧委會（俄國因禁藥問題被禁以國家隊名義參賽）的加拉仙娜（Anastasiia Galashina）失手下，以總成績251.8環，反勝對方0.7環。瑞士隊的姬絲甸（Nina Christen）摘銅。

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