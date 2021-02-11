東京奧運直擊｜港隊黃杜配首擊贈匈牙利4蛋 距混雙獎牌僅差兩步 專注8強未敢忘形 (12:56)

港乒今早派出黃杜配出戰混雙項目，二人雖從未與匈牙利隊的Adam Szudi及Szandra Pergel，但實力明顯優勢，終連贏11：6、11：5、11：3及11：9，輕鬆打入8強。這對世界賽銅牌拍檔賽後卻未見興奮情緒，還留在賽場研究對手，步向混合採訪區時仍唸唸有詞，直至眼見記者再被困於採訪區外圍，才笑着反問原因。阿廷表示，賽前有針對匈牙利隊組合，準備充足下發揮屬意料之外，但被問及再與獎牌近一步時，他稱：「現在要馬上回去休息，然後研究下場對手法國隊，他們的女將球拍少有地用正膠，需要翻看片段留意他們的打法，盡力打好每一場。」

上屆於女團8強止步，杜凱琹當時淚灑人前，這次再在新項目打入8強，24歲的她成熟不少，亦已放下獎牌包袱：「第一場有點緊張，始終很期待在這個項目打出成績，但現在不會再去想獎牌，而是要專注下場對手。」港乒下午尚有奧運新丁林兆恒在男單打頭陣，與秘魯隊對手在首圈爭晉級。

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