東京奧運直擊（多相）｜江旻憓闖8強創個人最佳 兩隊友首圈出局灑淚 (13:34)

她下午與波蘭隊選手Renata Knapik-Miazga，首兩分鐘互無攻守下被罰紅牌，但先搶一分，未曾落後下贏15：8過關，香港時間下午2時25分將會對今早淘汰佘繕妡的俄羅斯奧委會選手Aizanat Murtazava。

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港產劍后江旻憓今日（24日）於東京奧運出鞘，但輪空64強後在重劍個人賽首擊飽吃驚風散，終在尾段才拉開比數以15：11擊敗秘魯隊劍手。她賽後鬆一口氣，表示第一仗表現緊張，但獲教練及時「點醒」拉開距離，終能追平上屆打入16強的港隊紀錄，於香港時間下午1時再爭晉級。

江旻憓連續兩屆出戰奧運重劍個人賽，但世界排名第7的她面對排名低39位的秘魯對手，一直未能拉開比數，直至落後9：10下及時調整，終連取5分反勝。27歲的她被譽為港隊今屆首個獎牌希望，賽後承認未入局下稍為緊張：「一度落後確實是有點緊張，沒看清對手的假動作，教練於是提醒我要與對方拉開距離。」她將在香港時間下午1時出戰16強，對戰排名37位的波蘭隊劍手。

首度征奧的隊友佘繕妡與連翊希，則因未獲列入種子要由64強打起，但二人分別以7:14及11:15，敗予中立身分參賽的俄籍對手及新加坡隊劍手，在個人賽一輪遊。二人賽後訪問時哭成淚人，但亦要收拾心情準備稍後的團體賽。

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