東京奧運︱中國奪第一金 射擊手楊倩最後一槍反勝 防疫下自取獎牌慶祝 (10:30)

今屆東京奧運第1金誕生，由首戰奧運的21歲中國隊射擊手楊倩贏出。她在女子10米氣步槍最後一槍，在俄羅斯奧委會（俄國因禁藥問題被禁以國家隊名義參賽）的加拉仙娜（Anastasiia Galashina）失手下，以總成績251.8環，反勝對方0.7環。瑞士隊的姬絲甸（Nina Christen）摘銅。
過去9屆奧運首金都來自女子10米氣步槍，中國隊名將杜麗及易思玲上屆分列銀、銅，之後退役，今屆改派23歲的王璐瑤及21歲的楊倩出賽，但前者資格賽僅列第18位，與兩名印度隊熱門選手出局。楊倩去年曾在隊內賽曾打出超世界紀錄的成績，資格賽以第6名晉級。此項在上屆奧運後改制，完成10槍後將採累績成績淘汰制，每兩槍篩走一人。
世界排名第1的美國隊射手馬莉德加（Mary Tucker）曾領先，但中段表現走樣而只得第6。楊倩亦在第17槍失手，被加拉仙娜趕過。二人之後一直保持水準至最後一槍，原本領先0.2環、前23槍平均射出10.4環的加拉仙娜，只射出8.9環，令射出9.8環的楊倩反勝。
在防疫指引下，今屆賽事所有頒獎禮都不會由頒獎嘉賓為運動員掛上獎牌。國際奧委會主席巴赫僅把獎牌放在盤上，由三甲選手自行領取，再走上頒獎台。閉門比賽亦令場內只有各隊代表團為選手慶祝。
明報直擊報道
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