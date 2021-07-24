東京奧運｜23歲大坂直美點亮主火炬 混血背景抑鬱經歷添意義 (00:09)

每屆開幕禮的其中一個焦點，是事前高度保密的壓軸火炬手。聖火傳遞來到尾聲，6名來自10年前311大地震災區福島縣的小朋友，接過尾二一棒聖火，一同跑向舞台上的富士山裝置；正在等待他們的，是首戰奧運的大坂直美。大坂慢步跑到「山腳」，富士山裝置徐徐打開，出現通往「山頂」的樓梯，頂端仿如太陽的球體隨即化作螺旋型的聖火盆。大坂拾級而上，在「山頂」裝重地點亮火主炬，象徵第32屆夏季奧運正式揭幕。

父為海地裔美國人、母為日本人的大坂直美，1997年在日本大阪出生，原擁日、美雙重國籍。她3歲隨家人移民，雖在美國成長，但青年時代獲日本網球總會大力支持，令她心存感恩，2019年宣布放棄美籍，多番表示冀揚威東奧回饋出生地。她在東奧位列女單2號種子，加上主場之利屬金牌大熱，但上月初自揭患抑鬱3年，參賽一度成疑，她最終決定在東奧復出爭金。大坂染上一頭紅髮抵日，已引來日媒揣測由她任壓軸火炬手，結果開幕禮上點亮主火炬一刻，其紅髮和聖火恰好互相輝映。

東奧網球賽周六早上開鑼，大坂原定香港時間上午10時出戰首圈，迎戰中國「金花」鄭賽賽，但賽會今日宣布該仗押後一天，沒公布原因。外媒廣泛報道，延期是順應東奧主辦方要求。

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