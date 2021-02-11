東奧直擊圖輯｜開幕禮場內外兩個世界  閉門無阻市民圍觀  場內紀念品店關門大吉 (17:40)

東奧開幕禮原本容許一萬觀眾入場，但隨着東京都疫情升溫改為閉門，約只餘950人可以入場。開幕禮選址新國立競技場，場外主要鐵路站出入口人潮依舊，不乏市民專程到來拍照留下歷史性一刻，但步入封路區氣氛頓時變得冷清，只餘工作人員及記者穿梭各通道。場館內標誌性的五環擺設，因未有市民入場，只餘傳媒借此當作直播背景。直至香港時間下午5時，大部分傳媒已入場，面對空凳佔據看台一方，場內紀念品亦因閉門未有開店。

開幕禮於香港時間晚上7時上演，港隊將由羽毛球混雙代表謝影雪，以及「少年劍神」張家朗一同持旗進場，是首次有兩名港將同時出任開幕持旗手，以響應組委提倡男女平等的理念，港隊團長貝鈞奇稱，二人會各持一支區旗，帶領約10名港將進場。

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