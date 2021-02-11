東京奧運｜組委公布多3選手確診 累計宗數破百 捷克隊爆疫疑被隊醫傳染 (12:28)

捷克隊日前已有3名沙灘排球隊成員被感染，至昨日再有單車手Michal Schlegel及乒乓球手Pavel Sirucek確診，二人原定明日都有比賽。6人都是上周五由布拉格乘專機抵埗，捷克奧委會表示這是調查方向，強調同行的另外10名運動員病毒檢測過關：「會看看是否所有防疫措施都跟足，是否有人未履行職責。」

捷克總理巴比什（Andrej Babis）斥事件是醜聞，當地傳媒報道，團隊0號病人、未接種疫苗的隊醫Vlastimil Voracek，疑是病毒主要傳播者，而捷克奧委會無強制代表團打疫苗。奧委會未回應報道是否屬實。

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