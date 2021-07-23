東奧7‧23快訊︱幾內亞轉軚重新派隊 韓國女箭隊創今屆首項奧運紀錄 (16:28)

路透社報道，國際網球聯會（ITF）已答應東京奧組委要求，將日籍網球手大坂直美對中國隊球手鄭賽賽的女單首圈比賽，由明日延至後日（25日）。盛傳這名世界第2名將，是今晚於新國立競技場燃點聖火盆的熱門人選。

16：20

另隨2032年奧運主辦權落入澳洲布里斯班手中，印尼奧委會宣布將改為申辦2036年一屆夏季奧運

14：10

非洲幾內亞昨表示因因疫情，不派隊參加東京奧運，但不足一日便轉軚，將派5名運動員出賽，並否認欠缺出賽經費的指控。今屆奧運續只有朝鮮以疫情為由棄賽。另外媒報道，在今早的女子射箭資格賽，俄羅斯奧委會選手Svetlana Gomboeva比賽期間曾中暑暈倒。

13：10

日本放送協會（NHK）報道，開幕禮場刊將不會公開出版，出版商KADOKAWA稱當中有前開幕禮導演小林賢太郎的訪問。小林因被揭發曾涉嫌諷刺猶太人大屠殺，昨遭東奧組委會辭退。

12：45

聖火傳遞抵達終點東京都新宿市政廳廣場，最後一棒火炬手為39歲歌舞伎明星中村勘九郎。至於今晚在開幕禮，《日刊體育》指日本棒球三大國寶：長嶋茂雄、松井秀喜及王貞治會在新國立競技場傳遞聖火，但未點明是否點燃聖火盆的人選。女歌手MISIA則會獻唱。

11：45

東奧組委會公布，再多3名選手感染新冠病毒，其中1人住在選手村。單日新個案達破紀錄的19宗，累計有106名奧運相關人員確診。

11：30

射箭項目早上完成女子組資格賽，其中韓國隊3名選手都打破奧運個人資格賽紀錄，當中以反曲弓世界排名第9的安山（An San），72箭取得680環的成績最佳。她與隊友張敏熙、姜彩瑛亦以2032環，合力打破團體賽紀錄。男子組資格賽將下午舉行，項目首面獎牌將是明午的男女混合隊際賽。至於在賽艇男子雙人雙槳，法國隊在初賽第1組刷新奧運紀錄，但20分鐘後再被第3組的荷蘭隊取而代之，Melvin Twellaar與Stef Broenink創下的時間是6分08.38秒。

11：15

墨西哥奧委會表示因為誤解賽例，兩名單車代表Yareli Acevedo及Victoria Velasco因為奧運排名積分不足，不符比賽資格，按國際單車聯盟（UCI）通知需退賽，ESPN報道指墨國本身有合資格的運動員，該隊5月尾公布東奧人選時已惹起選人爭議。在Velasco原定參戰的女子場地全能賽，港隊將派梁寶儀、逄瑤或楊倩玉當中一人參戰。

10：55

捷克奧委會確認，再多兩名運動員感染新冠病毒，代表團累計6人染疫，涉及3個項目，會展開調查。捷克總理巴比什（Andrej Babis）斥事件是醜聞。當地傳媒指6人都是上周五專機乘客，未接種疫苗的隊醫疑是病毒主要傳播者。

10：15

港隊今屆第一人、22歲賽艇新星洪詠甄在女子單人雙槳艇登場，但在小組初賽以第4位，跌入明早的復活賽。新西蘭隊選手Emma Twigg在6組共32人中最快。

詳細內容：東京奧運直擊｜港艇手洪詠甄僅負跌入復活賽 認首征奧運緊張 嘆再備戰錯過開幕禮