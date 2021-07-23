東京奧運直擊｜選手村屢現確診 港團長貝鈞奇認擔心 籲運動員加緊防疫 (10:35)

東奧組委昨日公布有12名相關人士染疫，兩名運動員有入住選手村，而海外為奧運赴日的相關人士已累計87人確診，亦有運動員因染疫要退賽。港代表團部份人員今早到海之森水上競技場，為第一個上場的港將洪詠甄打氣。賽後被問及疫情影響，團長貝鈞奇表示：「當然會擔心，但香港運動員很自律，不會與其他代表團接觸，我們亦已再次提醒大家防疫，亦要謹守運動員守則。」

他又表示，將有10名港將出席今晚的開幕禮，包括持旗手謝影雪及張家朗各持一支區旗，領香港代表團步入會場。對於揭幕後的期望，他稱港隊已準備就緒衝擊獎牌。

見證港將英姿，關注中外星將，《明報》記者楊柏賢與鄭嘉慧帶你直擊東京奧運。

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