東京奧運直擊｜港艇手洪詠甄僅負跌入復活賽 認首征奧運緊張 嘆再備戰錯過開幕禮 (10:01)

港將洪詠甄今早在海之森水上競技場打頭陣，於第3組初賽排第4線登場。此組早段已由俄籍及中國隊的艇手領放，這名港將在首1500米與波多黎各隊爭持，但後勁不繼失落第3位，終以8分17.79秒無緣直入半準決賽。她明早在復活賽再爭晉級，期望達到躋身準決賽的目標。

加入港隊僅5年即爭得征奧機會，但她完成第一擊後流露失望之情，表示原本希望直入半準決賽，得以藉休息時間今晚出席開幕禮，如今將要專心備戰：「首1000米作能掌握節奏，但另一隻艇並排時，自己變得緊張，未能發揮戰術，之後便失去了節奏，希望復活賽保持首1000米的表現，後半程亦能重拾水準。」

見證港將英姿，關注中外星將，《明報》記者楊柏賢與鄭嘉慧帶你直擊東京奧運。

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