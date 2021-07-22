東京奧運直擊手記丨防疫鬆緊不一 誤觸隔離泡泡「見怪不怪」 (23:19)

「征戰」東京奧運的第2天，仿似一場抗疫大作戰，晨早起牀的首要任務是交樽，但很快便發現一切都是流於形式，甚至誤觸隔離泡泡都見怪不怪。
文：鄭嘉慧
前一晚說到辦妥所有防疫步驟，得以趕在凌晨前離開機場，但一大班「鴨仔」記者又突然被趕上旅遊巴，數十人在封閉車廂共處近一小時，防疫距離秒速歸零。令人哭笑不得的是，旅遊巴並非直送酒店，而是把鴨仔團趕到的士站，又突然嚴謹防疫起來，即使筆者與攝記同行，亦禁止共乘的士到酒店，說是為了保障互相安全。記者抵埗首3天可往返賽場，但必須接受病毒檢測，之後按出發地疫情風險分級，如來自香港便是普通級別，隔4天檢測一次。
昨日本是採訪首天，凌晨4時安頓過後馬上補眠，為求先坐穿梭巴士到主傳媒中心檢測，更專程提早至早上6時半起牀出發，但組委未有列明檢測限時，晚上眼見部分傳媒完成整天採訪，才施施然到達中心交樽，才發現認真便輸了。檢測樣本瓶亦是有求必應，筆者一口氣取了10個作行程儲備，出發乒乓賽場採訪之際，又遇上防疫措施。原來組委在駕駛座以膠簾隔開後座，乘客必須在後門上落，但司機打開前門，便讓心急如筆者之人誤觸隔離泡泡，被極速趕到後門。
見證港將英姿，關注中外星將，《明報》記者楊柏賢與鄭嘉慧帶你直擊東京奧運。
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