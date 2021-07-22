東京奧運：附直播時間｜男足今開鑼 巴西德國合演上屆決賽翻版 (12:38)

西班牙隊在歐國盃打入4強後，大軍成員中有6人緊接繼續征戰奧運，包括當選歐國盃最佳年輕球員、18歲巴塞隆拿中場柏迪，將與後衛柏奧托利斯、艾利加西亞、門將烏尼西蒙、前鋒奧耶沙巴爾及丹尼爾奧莫，聯同2名超齡球員馬高阿辛斯奧及丹尼施巴路斯征戰，陣容相當完整，劍指繼1992年金牌及2000年銀牌後再爭獎牌。

巴西隊在上屆主場出擊的奧運決賽，有球星尼馬在陣兼建功，最終法定時間踢成1：1，互射12碼以5：4險勝德國隊奪金。5年後兩隊早早在分組賽D組首仗相逢。兩軍奧運「新人」丹尼爾及麥斯古斯，有望擔當以老帶新的傳承重任。爭取帶領巴西隊蟬聯冠軍的教練渣甸稱，38歲的丹尼爾在球會贏盡一切的經驗，可助陣中年輕球員一把：「他既是領袖，也是贏家，深受巴西隊友尊重。我很詫異他之前從未在奧運賽事上陣，今次可以算是天作之合。」至於同是以老將之身代表德國出征的33歲射手麥斯古斯，陣前表現得相當興奮：「能參加奧運，對我而言無比吸引。想想贏得獎牌之時，是多麼激動人心。」

A組方面，東道主日本隊將迎戰南非隊，客軍日前驗出有3名職球員確診，但日本隊長吉田麻也強調不覺有危險。而20歲新星久保建英繼2019年美洲盃後，將再次為日本隊出戰大賽，聯同另一旅歐新星堂安律擔當進攻重任，爭取為「藍武士」繼1968年後再次取得獎牌。此外，同組的墨西哥隊續有現已年屆36歲的「Sam哥」奧祖亞把守最後一關。

奧運男足今日（22日）直播賽程：

C組：埃及vs.西班牙 15：30 now601/630、有線602/662台直播

A組：墨西哥vs.法國 16：00 now602、有線601/661台直播

C組：阿根廷vs.澳洲 18：30 now602台直播

A組：日本vs.南非 19：00 有線602/662台直播

D組：巴西vs.德國 19：30 now601/630、有線601/661台直播

奧運男足焦點球星

A組 日本（久保建英、堂安律、富安健洋、吉田麻也*）、法國（基格納*）、墨西哥（奧祖亞*）

B組 韓國（李康仁、黃義助*）、新西蘭（基斯活特*）

C組 西班牙（柏迪、馬高阿辛斯奧*、丹尼施巴路斯*、柏奧托利斯、艾利加西亞、烏尼西蒙）

D組 巴西（丹尼爾*、李察利臣、加比爾馬天尼利）、德國（麥斯古斯*）、科特迪瓦（艾歷拜利*、基斯爾*、阿密特迪亞路）

*為超齡球員

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