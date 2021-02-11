東奧7‧22快訊︱東奧組委解僱開幕禮表演總監 過去涉嘲諷猶太人屠殺（不斷更新） (20:01)

奧運男足開鑼，首輪分組賽出現多場冷門賽果，打頭陣的西班牙隊雖正選盡派6名歐洲國家盃成員，以及馬高阿辛斯奧及丹尼施巴路斯等超齡球員，但在C組首擊只能0：0悶和埃及隊。A組的墨西哥隊意外地以4：1大勝法國隊。B組方面，新西蘭隊則憑效力英超般尼的中鋒基斯活特奠勝，以1：0擊敗韓國隊。

12：30

東京奧運組委會宣布，解除東京奧運開幕及閉幕禮表演總監小林賢太郎的職務，解釋是因為對方過去曾在表演中嘲諷一段傷痛歷史。日媒報道，現年48歲的小林賢太郎此前為搞笑藝人，曾在表演以猶太人大屠殺為主題，內容引起國際人權組織發聲明嚴厲批評而遭譴責。

報道指，小林賢太郎於1998年一次表演中，曾經以猶太人大屠殺為主題，台詞包括「讓我們來玩大屠殺遊戲吧」。此事最近被為紀念二戰遭屠殺的猶太人而成立的國際人權組織發聲明批評：「無論一個人有多麼創造力，他都沒有權利嘲笑納粹種族滅絕的受害者。這樣的人參與東京奧運，是對大屠殺中慘遭殺害的600萬名猶太人的侮辱。」

日本奧組委主席橋本聖子回應，就事件向相關受害者深表歉意，並在知悉事件後已立即免除涉事人士職務，並承諾會審查開幕及閉幕禮的內容。小林事後亦有發聲明回應，承認當年在喜劇的段子中，寫了一些不恰當及欠審慎的對白，為當時的愚蠢而後悔及作出致歉，並非常感激能夠參與今屆奧運至今。

東奧今年起接連有負責開幕及閉幕禮的成員，因醜聞而請辭或解僱，開幕禮擔當作曲的音樂人小山田圭吾，因被揭發在學生時代曾把一名同學關在板箱內，亦曾捉弄取笑一名殘疾學生等欺凌行為，令他受各界口誅筆伐而日前請辭。今年3月，東奧創意總監佐佐木宏亦因被日媒揭發，曾建議著名女星渡邊直美在開幕禮上扮豬以取「Olympic」的諧音「Olympig」，事後被批侮辱及歧視肥胖女性，最終亦已主動請辭。

10：30

東京奧運開幕前夕，西非國家幾內亞今晨（22日）宣布，由於新冠肺炎疫情重燃，取消派遣其5名運動員團隊參加今屆奧運。幾內亞體育部長索烏在寫給該國奧委會主席的信中表示：「由於變種新冠病毒株疫情復燃，政府為保護幾內亞運動員的健康，決定遺憾地取消派隊參與奧運。」