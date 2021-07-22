東京奧運直擊丨10小時天光等到天黑 突破防疫關卡展東奧征途 (00:27)

文：鄭嘉慧

出發前打開電腦，把相關文件備份整理，發現最早與東奧相關的文件，已是2019年2月一張記者證抽籤相片。記得那天體記全行聚集，《明報》率先抽得文字與攝影證各一，心中暗喜不用再如往屆大型運動會般單打獨鬥，當時又怎會想到，竟有病毒這種抗力是人力不可違。準備工夫橫跨超過兩年，直至東奧疫下落實延至今年7月，急忙改酒店、訂機票、做採訪準備，這些其實都只是小菜一碟，與組委文件往來才最磨人。

傳媒出發前需啟動最少5個指定系統，收到的電郵指示不下50封。然而限期前遞交了登記申請被無視，就令筆者無法獲批防疫追蹤行程表，繼而沒法啟動登機必備的OCHA程式。每天一封電郵查詢，只得一次獲回覆確認收到，其餘追問批核進度都是石沉大海。電郵「轟炸」過後，組委拍心口保證，只要簽署不違防疫指引的《誓約書》，填妥健康申報問卷和手持兩次檢測陰性結果，啟動不了程式也可入境。

就這樣帶着忐忑心情出發，步入香港機場，果然被航空公司攔下來。幸得他們致電日本，幾經轉折覓得組委首肯順利登機。4小時航程過後，迎接我們的又是一次OCHA關卡，等待半小時蓋上代替印章，才可接受到埗的例行病毒檢測。有別香港的咳破喉嚨，這裏只需看着酸梅與檸檬相片，加以想像吐口水到試管，就能前行等待結果。經過海關等多個部門，由昨日中午12時辦理登機手續，登上下午3時許的航班，糾纏超過10小時才能突破重圍。或許這只是瑪利奧兄弟的第一關，未來20天之旅東奧之旅，尚待與港將們一起迎難而上。

見證港將英姿，關注中外星將，《明報》記者楊柏賢與鄭嘉慧帶你直擊東京奧運。

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