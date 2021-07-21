東京奧運︱高球女將陳芷澄再出征冀爭牌 半年前增聘心理教練助備戰 (19:53)

高爾夫球上屆重返奧運舞台，當時仍是業餘球手的陳芷澄入圍，屬香港第一人；5年過去，她已成為職業球手，連續4季征戰女子美巡賽（LPGA），亦將再度亮相奧運舞台。她今日（21日）以視像形式受訪，透露為準備東奧，已棄戰明日在法國展開的職業賽，並由拉斯維加斯基地移師洛杉磯，在體能及心理教練輔助下最後衝刺，「希望突破上屆成績（第37位），甚至拿到奧運獎牌」。

陳芷澄今年4月於LPGA首度打入前10，今日稱進步關鍵是大半年前加入團隊的心理教練，助自己心態成長，亦能在比賽中控制情緒。而被問及東奧有傳或最後一刻取消，陳芷澄表示：「高爾夫球在室外比賽，我已習慣每天面對環境變化。作為運動員只能做好自己，每日按計劃訓練，畢竟我無法控制未發生的事。」陳芷澄下周將返回拉斯維加斯基地，在當地時間下周四（29日）啟程，翌日抵達東京；她表示稍息一天後，便會入場觀賞男子組賽事，以便盡早了解場地，又笑稱最期待前往選手村餐廳，一嚐久違的日本菜式。

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